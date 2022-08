El supuesto novio de Silvia D'Auro, ex de Jorge Rial, hizo una contundente acusación

Silvia D'Auro se separó de Jorge Rial en 2011, y en medio de las turbulencias con el polémico conductor se la vinculó con un hombre con quien fue vista en una foto abrazados. Y ahora, el supuesto novio de la empresaria rompió el silencio con una contundente acusación contra los medios de comunicación.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Sergio Herrero aclaró: “No me acuerdo bien la fecha pero ya hace muchísimo tiempo que compartí con ella una fiesta, esa noche fue Silvia D’Auro junto a otras mujeres famosas, nos divertimos y nos conocimos, nos presentó una persona en común y ella estaba separada de Rial”.

Acto seguido, el hombre aclaró que nunca tuvo una relación sentimental con Silvia D'Auro. “En ese momento recuerdo que faltaba muy poco para que la revista Noticias saque una tapa donde hablaba de maletines de dinero, todos los años reeditan las mismas fotos y sigo estando de novio con una persona que nunca estuve de novio, debe haber sido el noviazgo más largo de mi vida y la pasé mal”, se sinceró.

Herrero siguió adelante con su descargo al asegurar: “Los medios dijeron que salí con Silvia, me han puesto que soy político uruguayo y empresario, que vivo en San Martin de los Andes y luego en Bariloche, no me interesa tener una relación con Silvia".

Además, el entrevistado contó que los rumores sobre el supuesto romance con la ex de Jorge Rial han sido una complicación en su vida. "Me ha traído muchos problemas y explicaciones y risas con mis amigos porque todos los años vuelve a salir algo sobre este tema. No había nada para encontrarle, seguramente, debo haber sido parte de una operación, no tengo relación con ella”, enfatizó.

Finalmente, sobre cómo sobrellevó su relación de pareja en medio de las versiones que lo vinculaban con Silvia D'Auro, Sergio Herrero explicó: “Mi pareja de ese momento me preguntó por esto, ¿cómo remontas una cosa así más allá de que confíes?, es difícil, una foto puede ser... pero noviazgo me decía, 'no está bueno'. Tuve que dar explicaciones cuando no tenía que explicar nada, es indudable que la operación mediática era fuerte, nos puede hacer un daño, yo sufrí un daño varias veces y estaba muy enamorado de una persona de la cual tuve que estar distanciado por esto hasta que comprendió todo. En ese momento la sufrí, ¿cómo le explicas a tu pareja que no tenes nada que ver?, bailamos y nada más, el dolo estuvo”.