Cuál es el grado de estudios de Rodrigo Lussich

Histriónico, divertido, locuaz, polivalente. Rodrigo Lussich brilla en la pantalla, con sus cualidades peculiares con las que mixtura su capacidad informativa con un enorme talento para entretener y agregarle una dosis de interpretación a las noticias.

El nacido en Uruguay caminó por un sinfín de situaciones como una crianza particular en comunidad, a partir de unos padres muy libres, quienes también le dejaron como herencia su amor por la actuación, dado que su progenitor ofició de intérprete de la Comedia Nacional de Uruguay y su madre estudió en la Escuela de Arte Dramático.

En ese contexto familiar singular, Rodrigo se mudó en diversas ocasiones, ha residido en Brasil, además de su país natal y bajo estructuras no tradicionales, pero igualmente estimulantes y que le estimularon sus rasgos de inquietudes constantes a vertientes artísticas.

Su conexión con Argentina se concretó a los catorce años, cuando se trasladó a la localidad de Manzanares, en la zona norte del Gran Buenos Aires, con su mamá y tres de sus siete hermanos. Ahí experimentó con la crianza de animales y también con un estudio secundario en una escuela técnica, en la que sufrió bullying de sus compañeros.

La pulsión por la comunicación siempre estuvo latente en Lussich, que en edades muy tempranas se lanzó a ese mundo, a tal punto que con dieciocho años ya se paró delante de una cámara en un canal de cable de Pilar. "Imaginate, si ahora parezco de 20, cuando tenía 18, tenía cara de 12", contó.

Claro que la faceta del juego actoral vibra en su interior desde la niñez, de esos primerísimos años de existencia, por una conjunción de factores. “Cuando era niño conducía programas frente al espejo, juntaba a mi familia en el living y les bailaba y cantaba. Mi abuelo tocaba el piano y yo imitaba a Tita Merello. Nací para divertirme y divertir”, explicó.

Todo ese bagaje, ese ímpetu, esa noción innata por expresarse lo impulsó a rápidamente encauzar su camino en los medios. No necesitó de una formación académica tradicional, aunque reconoció que estudió tres años de la carrera de Comunicación en la facultad.

Por eso, Lussich no duda en describirse: “Me considero un periodista. Desde los 18, 19 años, he pasado por todas las circunstancias, he conducido, trabajé en noticieros. Como movilero de Radio 10 gané mucho oficio en la calle, estuve frente a los casos más fuertes y me enseñó mucho”.