¡Infraganti! Las imágenes de Sofía Jujuy Jiménez a los besos en un boliche

Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra disfrutando de sus vacaciones europeas, luego de cuatro meses de haberse separado de su ex pareja, Bautista Bello. Y, al parecer, no la está pasando para nada mal.



Sucede que Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima, mostró en el programa que conduce Carmen Barbieri un video de la modelo, a los besos apasionados con un joven en un boliche en México, donde estuvo antes de emprender viaje por Europa.





“Estuvo a los besos en el boliche y se fueron juntos, abrazados. Esto no fue en la Argentina, qué se iba a imaginar que iba a haber seguidores de Mañanísima. En el video están bailando acaramelados”, relató Estefi.



“El muchacho es muy fachero, tiene rulos. Ella es muy diosa”, agregó Estefanía Berardi. Por estos días, Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra paseando por España disfrutando de sus vacaciones.



“Hace poco estuvo saliendo con Bautista, pero se separó. Está soltera. Estuvo toda la noche con este chico, chaparon toda la noche y se fueron abrazados”, agregó la panelista del programa de Carmen Barbieri.



Por supuesto, no se hizo esperar la reacción de Sofía “Jujuy” Jiménez, que se sorprendió por la filtración de las imágenes, ya que, como dijo Berardi, no podía imaginarse que estando en Europa la reconocerían.





Para conocer el contexto de esas imágenes, Estefanía se comunicó con la modelo para contarle, además, que tenía en su poder el material, que incluía fotos y videos, de su apasionado momento con un joven desconocido.



“Hablé con Sofi. No quería que mostremos esto. Se quería matar. No se lo esperaba. Me dijo que no es el novio”, contó la panelista sobre la conversación que mantuvo con Sofía “Jujuy” Jiménez.