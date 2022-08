Por qué se odian Araceli González y Adrián Suar

En noviembre de 2019 Adrián Suar y Araceli González quedaron en el centro de la escena al revelarse un escándalo que duró 17 años, hasta que finalmente se divorciaron. La disputa escaló judicialmente con una denuncia de la actriz contra el productor.



En una entrevista brindada hace un tiempo a LAM, Adrián Suar se refirió al conflicto con Araceli González, quien además de haber sido su pareja es la madre de su hijo mayor, Tomás Kirzner.



“Ana es una actriz que siempre me gustó y me gusta como actriz. La arengué mucho más de lo que se arengó ella. Yo volvería a trabajar con ella, pero ella declaró que no. Y se lo respeto”, comentó Suar.





Luego, sobre las razones por las que se enojó con su ex mujer, explicó que se debe a que el caso haya llegado a los medios. “Yo no dirimo las cosas ahí. No soy mediático. Tuve que salir a hablar porque la prensa iba a buscar a Tomás, que se está formando. Cuando intervienen este tipo de cosas yo siento que no le hacen bien”, sostuvo.



“Sentí que ella había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que se había dicho que no estaba hecha la división de bienes. Me enojé. No soy careta. Dijo algo que era falso. La división de hizo hace 17 años. Y el 10% que queda eran cinco para mí y cinco para ella, según la Justicia”, agregó.



“Me dolió mucho porque en un momento tan delicado de lo que se está sucediendo con las mujeres, el hecho de poner en la bolsa que ‘las mujeres nos tenemos que defender’ (en referencia a una frase que había utilizado Araceli). Ensuciar una causa tan fuerte con estas cosas… A mí no me gusta la manzana venenosa”, expresó Adrián Suar.





“Después, puede tener razón en las cosas que dice. No fue un buen vínculo el que tuvimos. Y yo lo lamento. Aprendí mucho de ella. Fue una gran maestra, en un punto de mi vida, de lo que volvería a hacer”, remarcó el Gerente de Programación de El Trece.



“Yo seguramente lo fui también para ella. Después, puede decir lo que quiere. Yo también pienso cosas de ella que no me hicieron bien, pero nunca las dije públicamente”, concluyó Adrián Suar.