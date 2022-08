Los posteos de la China Suárez y Rusherking en medio de rumores de crisis

En medio de rumores de crisis, la China Suárez y Rusherking compartieron categóricos posteos que dejan en claro que se encuentran plenamente enamorados.

Desde sus historias de Instagram, Rusherking publicó una captura de pantalla en la que se lo ve durante una videollamada con la China Suárez. Mientras que la actriz reposteó la imagen en su cuenta, junto al comentario: "Muy buena la captura (dijo nadie nunca)".

Las versiones de tensión entre la actriz y el cantante llegaron tras los comentarios de Maite Peñoñori en Intrusos (América). Según la panelista, durante una grabación con La Konga, Rusherking se habría quejado de unas supuestas actitudes de la China Suárez. "Parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí, y dijo textuales como: 'Me tiene cansado, me hace un montón de planteos, yo pensé que era relajada pero la verdad es que no, está haciéndome escenas todo el tiempo'", contó la periodista.

Además, en Intrusos llegaron a decir que Rusherking le daría un pronto final a su relación con la China Suárez. En tanto que Virginia Gallardo sumó: "Estuvo Lali haciendo un recital en Uruguay, en el cual la China sube al escenario y se besan; Lali lo comparte y le pone: 'Rusher, nos fuimos mundial', como un guiño para él y él no lo compartió".

Entre los argumentos que apuntan a una supuesta crisis entre la pareja de artistas, también se cuenta el buen vínculo que tendría la China Suárez con Joaquín Furriel, su compañero de elenco en una pelíucula que se está filmando en Uruguay.