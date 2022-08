En medio de un duro momento, Benjamín Vicuña volvió al país y se encargó de aclarar rumores

Benjamín Vicuña atraviesa un duro moento por la delicada situación de salud de su padre, motivo por el cual tuvo que viajar a Chile de urgencia. Ya de regreso en nuestro país, el actor agradeció el cariño del público y se encargó de aclarar rumores de tensión con sus compañeros de la obra teatral que protagoniza.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Benjamín Vicuña explicó: “Retomando las funciones, un poquito cansado pero bien. Llegué hoy de Chile, es un tema delicado así que no voy a ahondar mucho en eso pero sí quiero agradecer las palabras de apoyo y cariño a toda la gente”.

Luego, sobre su decisión de seguir trabajando en este difícil momento personal, Vicuña explicó: “El teatro es mi refugio, es un lugar que sana así que siento que es donde tengo que estar, trabajando con los compañeros. Es una obra que me gusta mucho, me divierto. Me hace bien a mí y al público”.

En tanto que sobre las versiones de conflicto interno dentro del elenco del espectáculo en el que trabaja, Benjamín Vicuña aclaró: “No, no sé de donde salió eso. Parecen esos cuentos de revista. No lo necesitamos, no necesitamos esa prensa tampoco. Nos está yendo muy bien, tenemos buenas críticas así que la verdad es que todo ese folklore no lo necesitamos. No hay ningún problema, todo lo contrario. Somos muy poquitos y no lo necesitamos. Sí estoy pasando hace un tiempo un momento súper delicado y eso quizá repercute en una dinámica donde no es todo ja, ja, ja, pero más allá de eso hay contención, cariño y compañerismo”.

Por su parte, Laurita Fernández, compañera de elenco de Vicuña también remarcó: “Estamos felices, re contentos. Dijeron que había problemas, que no había función esta semana y nos sorprendió muchísimo porque nosotros nos llevamos bárbaro. Y la verdad que nos pareció una saña fea porque atenta directo contra nuestro laburo”.

Finalmente, sobre la situación que atraviesa Benjamín Vicuña, Laurita Fernández destacó: “Lo veo con una garra bárbara. El teatro tiene algo que arranca la función y dejás afuera todo lo que te está pasando. Es una actitud súper profesional estar acá. Igual, el sabe que tiene la contención de todos nosotros en lo que decida hacer”.