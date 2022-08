Tamara Báez mostró el tatuaje que se hizo con su madre y sus hermanos

Tamara Báez es una auténtica fanática de la tinta y así lo muestra su variedad de tatuajes en distintas partes del cuerpo. A partir de la popularidad que obtuvo en el último tiempo, usa sus redes sociales para compartirlos cada vez que se hace uno nuevo.



La joven pareja del cantante L-Gante sorprendió con el nuevo diseño que eligió para tatuarse y sobre todo por la particularidad de que se lo hizo en conjunto con su madre y sus hermanos.



Antes, en abril, se había hecho un tatuaje vinculado a su pareja. En esa oportunidad, eligió la frase “Cumbia 420”, diseño distintivo del creador de ese género. El diseño es muy similar al que el cantante tiene en su pecho.





Por supuesto, y como era de esperarse ante tamaño gesto, la devolución con mucho cariño por parte de L-Gante no tardaron en aparecer y lo compartieron con sus seguidores en las redes sociales, como ya es habitual en ellos.



Ya en junio, se hizo una mariposa en negro, sin pintar, con flores rojas alrededor. Varias personas le preguntaban qué significado tenía, a lo que ella respondió de manera muy particular. “Tirar facha”, dijo.



Luego de esa escueta explicación, ahora Tamara Báez eligió nuevamente un diseño relacionado a su familia. Esta vez no visitó sola a su tatuador, sino que lo hizo con su mamá y sus hermanos.





Como es costumbre, tanto Tamara Báez como su familia mostraron en las redes sociales el resultado de su visita al tatuador, todos luciendo el nuevo diseño cerca de la muñeca izquierda.



El nuevo tatuaje de Tamara simboliza el paso del tiempo, una suerte de flecha de 6 figuras geométricas como puntas, que cada una representa a uno de ellos. Es sólo el contorno, salvo una que está pintada de negro.