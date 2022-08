Así quedó el departamento de Estefi Berardi tras ser víctima de un nuevo robo

Estefi Berardi volvió a ser víctima de la inseguridad. Este martes por la noche sufrió un intento de robo en su departamento. La periodista no se encontraba en su domicilio, ya que en ese horario estaba en plena emisión de LAM (América).

"Me acaba de pasar porque se activó la alarma y me empezaron a llamar. Tengo a dos personas de confianza a las que llaman por si se activa. A veces me ha pasado que ha fallado la alarma y se disparó, a veces pasa. Y dije: ‘Uy, se me activó de vuelta’. No, tengo a la policía en mi casa, lleno de patrulleros, un chorro que volvió a entrar, rompió la reja", contó la panelista.

"Habíamos hecho un cerramiento, lo rompió, entró. Y como se disparó la alarma, se fue. Lo agarraron y está el chorro ahí con la policía, por eso que voy a tener que ir", agregó. "Mudate", le recomendó Yanina Latorre. "Fue un minuto antes de empezar el programa. ¿Te llamaron los de seguridad?", quiso saber de Brito.

"Me llamó mi novio primero, que me dijo: ‘Voy yo’. Y está ahí con un amigo, me mandaron un video que está la policía ahí...", contó Berardi.

"¿Hace cuánto vivís ahí?", quiso saber Yanina. "Hace tres años", contestó Estefi. "Entonces estás marcada o saben que estás acá a esta hora, justo cuando empezaba el programa. Entran cada vez que arranca LAM", respondió Latorre. "En realidad, entró en otro departamento antes y después rompió mi reja", explicó la panelista.

Más tarde, Berardi compartió en su cuenta de Instagram varias historias desde su departamento. "Gracias a la policía de la ciudad por llegar tan rápido y agarrar infraganti al chorro que entró a mi casa a intentar robarme”, señaló la periodista junto a una foto donde se pueden ver varios móviles de la policía en la calle.

En otro posteo compartió cómo quedó su departamento: "Me salvó mi novio, la alarma y la policía que llegó rápido". En otra imagen, la periodista posó con dos policías y les agradeció por haberla ayudado. "Gracias a todos por sus mensajes y preocuparse. Estoy más tranquila y mudándome".