El video del tremendo accidente del hijo de Nancy Pazos: la angustia de la panelista

Este martes en A la Barbarossa (Telefe), Nancy Pazos se refirió al tremendo accidente que protagonizó su hijo, el corredor Nicanor Santilli Pazos, quien se estrelló mientras competía en Misiones en el TC Mouras.

Tras aclarar que el joven salió ileso del choque, Nancy Pazos dio detalles de su angustia al ver el episodio en directo. "Ayer estuve en Misiones, todos los fines de semana lo acompaño a Nicanor. Yo estaba filmando en la torre de control, tenía un lugar privilegiado, la pista es hermosísima, y se estrella Nicanor", comenzó la panelista.

Luego la periodista agregó: "Él está bien, por suerte perfecto. Desde que vi el choque hasta que lo vi a él, pasaron un montón de minutos, llamaba por teléfono a Buenos Aires a mi novio a ver qué decían en la tele, porque desde el lugar solo vi el choque, bajé corriendo a enfermería, que son como cinco pisos, y me paré ahí pensando que lo llevaban ahí".

Sobre el dramático momento, Nancy Pazos explicó: "Hasta que lo vi fue un montón de tiempo y después me dijeron que estaba hablando en televisión, esto pasó antes de yo poder ir a abrazarlo. La mamás y papás que acompañamos a los chicos en esta pasión tenemos que tener un temple... hace once carreras que corre, no hace un año y siempre pensaba ‘¿y si le llega a pasar algo o sube al podio y no estoy? Tengo que estar ahí'".

En tanto que sobre la reacción de su hijo tras el accidente, Pazos contó: "Él estaba enojado porque peleaba entrar entre los doce del campeonato. El día anterior había hecho un tiempo espectacular en la clasificación y su emoción era tal, miraba las cámaras a ver dónde cometió un error, él es chico. En el accidente queda expuesto a que el otro chico que estaba en pista llegara a los doce".

Finalmente, Nancy Pazos admitió: "Son cosas que pasan, los autos son seguros y él salió intacto. Para mí, el tiempo que pasó fue interminable. Lo abracé, estaba en shock y yo quería que todo pasara porque era un momento para olvidar".