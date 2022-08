Nico Vázquez confesó por qué odia a Nicolás Cabré

Corría el 2014, una apuesta fuerte de PolKa los unió en un proyecto laboral con otras figuras de calibre. Los rumores no tardaron en brotar y se configuró un tsunami de versiones de una relación picante, muy tensa entre Nico Vázquez y Nicolás Cabré, cuando rodaron Mis amigos de siempre.

El marido de Gimena Accardi afrontó los rumores, le puso el pecho al ruido mediático y describió con total honestidad el tipo de vínculo con Cabré. Lejos de las posturas políticamente correctas, el actor narró con lujo de detalles todo lo que experimentó con el ex de Laurita Fernández.

En ese momento álgido, Vázquez reconoció que le fastidiaba la trascendencia que le imprimían los medios y bramó: “A veces me molesta, con respeto lo digo, que los monstruos los arman ustedes en vez de invitarlo y hacerle las mismas preguntas. No sé si ustedes le preguntan tanto por mí o por Gonzalo a él. Ya me está hinchando los huev... hablar tanto de Cabré”.

Hasta que finalmente juntó coraje y en una entrevista en Intrusos le puso todas las letras a su relación, a la verdadera dinámica que latía con Cabré. “Yo he tenido problemas con Nicolás. Nos reencontramos desde otro lugar cuando pasó lo de su padre… Chicos, la vida es eso. Y cuando pasó lo de Santi (su hermano) igual”, explicó.

A pesar de admitir las diferencias de personalidades, y dejar entrever que no comulga con varios aspectos del actor, la pareja de Accardi exteriorizó: “Lo respeto mucho como actor y como compañero, pero los dos sabemos que nunca podríamos ser amigos. ¡Somos muy distintos! El agua y el aceite”.

E incluso, Vázquez se tiró al vacío al contar un episodio muy fuerte que se produjo en esa tensión, en esa electricidad que latía en el lazo cotidiano con el ex de Eugenia Tobal. “Conmigo Nicolás siempre ha sido muy profesional. Cuando hemos tenido algún quilombo, lo voy a decir mal y pronto, y él lo sabe, lo hemos ubicado con Gonzalo Heredia”, exclamó.

Evidentemente, Nico confirmó que las horas de filmación se tradujeron en una corroboración de una escasa afinidad, que jamás podría edificar una amistad con Cabré. No obstante, procuró ponderar el respeto profesional mutuo.