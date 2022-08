Cómo fue el accidente en el que casi murió Luis Miguel

Luis Miguel sin dudas es una de las grandes figuras de la música a nivel mundial. Sin embargo, el cantante tiene una conexión especial con Argentina ya que tiene muchos amigos en el país. De hecho, fue Marley quien hace un tiempo contó una divertida anécdota con el mexicano y Flor Peña.

"Yo hacía muchas reuniones con Luis Miguel porque él se aburre. Está dos semanas acá y me llama, me quedo yo con él en el hotel y me dice 'bueno,¿ahora qué hacemos?'. Y yo buscaba gente para invitar, para hacer algo", comenzó a cantar el conductor de La Voz Argentina.

Y continuó: "Un día, Florencia Peña estaba recién separada, súper deprimida, entonces le dije 'vení y lo conocés a Luis Miguel'. Ella me dijo 'bueno, dale'. Yo le dije a él, que era una actriz divina. Cuando llega, lo primero que le dice es ' hola, ¿cómo estás? Mucho gusto' y él le responde 'ay pero qué hermosa, ¿qué haces tu?' y ella le dijo que tenía dos hijos. Él ya empezó a aburrirse".

Como si fuera poco, hace algunas semanas atrás contaron la alocada noche de Luis Miguel: "Se tomó cinco botellas de vino, comió en un restaurante carísimo con Alan Faena, pero Alan le prestó la suite principal y se subió con 6 mujeres de la vida galante. Seis mujeres, entró a las 12 de la noche y no salió hasta las 5 de la mañana".

Ahora bien, la historia de vida de Luis Miguel está en un documental de Netflix. Sin embargo, muchos momentos importantes no fueron plasmados. Tal es el caso del grave accidente que casi termina con la vida del reconocido cantante mexicano que hoy goza de un gran presente.

Fue el padre del piloto quien dio detalles: "Micky tiene un corazón impresionante y lo que ama a México, en una de las pláticas que tuve con él me sorprendió muchísimo. Yo ni lo sabía, pero me dice, ‘yo volví a nacer en Jalisco’ y le digo ‘¿por qué?’... Tuvo un accidente en avión, no salió el tren de aterrizaje, las llantas, las alas, le pusieron espuma y casi se mata. Volvió a nacer".

Sin embargo, Luis Miguel nunca contó nada sobre el accidente que casi termina con su vida. Y es que, cabe recordar que el cantante en más de una ocasión intentó ocultar algunas cosas de su vida para evitar escándalos.