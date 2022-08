El desconocido vínculo que conecta a Evangelina Anderson con Wanda Nara

Desde hace mucho tiempo, es de público conocimiento la enemistad entre Evangelina Anderson y Wanda Nara. Sin embargo, en los inicios del ascenso a la popularidad de ambas la relación era cordial. Y ahora, sale a la luz un desconocido vínculo que conecta a las espposas de Martín Demichelis y Mauro Icardi.

En los comienzos de sus apariciones en los medios, Wanda Nara llamó la atención como personaje mediático que proclamaba su virginidad. Mientras que Evangelina Anderson dio sus primeros pasos frente a cámaras como bailarina en Pasión de sábado.

Con el paso del tiempo, estas dos mujeres definieron perfiles muy diferentes, pero un parentezco en común. “Yo no sé mucho cómo es este tema de nuestro parentesco. Mi papá es tío de Eva, pero ella te lo puede explicar mejor…”, señaló hace mucho tiempo Wanda Nara en una entrevista que dio a Paparazzi junto a Evangelina Anderson, quien agregó: “El tío de Wanda es el marido de mi tía Mónica, hermana de mi mamá”.

“¡Fue algo así como Gente que busca gente! Nos pusimos muy felices. Y ahora que somos primas, vamos a pasar Navidad juntitas”, dijo entre risas en aquel entonces Wanda.

Wanda Nara y Evangelina Anderson, tiempo atrás cuando reinaba la cordialidad entre ambas.

Sin embargo, poco tiempo después de aquella entrevista se produjo el distanciamiento entre ambas. Nara salía con Maxi López, y en una temporada en Carlos Paz, Anderson deslizó que el futbolista había coqueteado con ella, por ese motivo surgió una rivalidad que nunca fue saldada.

Ya instaladas en Europa, surgió un nuevo chispazo cuando Evangelina Andreson fue elegida por la revista española Sport como acreedora al Balón Rosa, distinción para la mujer más bella relaiconada con el mundo del fútbol. “Muchísimas gracias a toda la gente que me votó. ¡Y gracias por bancar a las mujeres argentinas que son lo más!”, agradeció la exmodelo en Twitter. A lo que Wanda Nara respondió picante recordando el enfrentamiento que tuvieron cuando participaron en Bailando por un sueño. “Me mata la gente que gana un concurso de web y hace tanta ceremonia. Eso sí, cuando los eliminan del Bailando con un 85% a 15%, hay fraude”, arremetió la empresaria.

En el último tiempo, Evangelina Anderson ha optado por un bajo perfil mediático, con esporádicas visitas a nuestro país. De hecho, la última vez que estuvo de visita, le preguntaron por el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, a lo que contestó: “No opino. Nunca opino de nadie. Si me preguntás de quien sea, no opino, porque no lo hago de la vida privada de nadie”.