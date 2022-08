Silvestre contó su verdad tras las fuertes declaraciones de Verónica Vieyra: "Ella me..."

En los últimos meses, el nombre de Silvestre volvió a estar en foco en los medios. Fue a partir de su visita a PH Podemos Hablar, en la que el cantante dijo que no tenía relación con sus hijos y señaló a sus ex esposas, Déborah Ramos y Verónica Vieyra, de aliarse contra él y dejarlo, a los 60 años, en la calle, sin fama ni dinero, “sin nada”.

Tras esas declaraciones, los escándalos y dramas familiares que siempre lo involucraron recobraron relevancia, aunque el tema no es nada nuevo. Ya en 2016, la primera esposa de Silvestre lo había acusado de ejercer violencia física y económica y de haberla engañado con Andrea del Boca cuando estaba embarazada de siete meses.

"Nunca pasó alimentos. Se declaró insolvente y pasaba la probation de a puchitos. Fui golpeada, Luis Ventura fue el que estuvo en la puerta de la comisaría. Él no ve a los hijos porque no los quiere, porque no es padre", dijo Ramos en Intrusos.

En simultáneo, en aquel momento apareció una durísima carta de María Jimena Rodríguez, la hija, agradeciéndole al padre por haberla “abandonado con tan solo un año”. Hasta ahora, José Luis Rodríguez, tal es su verdadero nombre, no había hablado a fondo sobre lo sucedido cuando se rompió su primera familia.

Finalmente, el cantante apareció en Nosotros a la Mañana, en donde se defendió de todo. “No sabía del contenido de la carta, últimamente recobramos el diálogo con mi hija, pero nunca supe qué iba a decir. Lo que te puedo decir es como que me quedé sin palabras”, empezó.

“Estoy realmente muy emocionado porque este tema volvió a la luz y refleja lo que pasé, en los últimos 40 años, de mentiras, difamaciones y humillaciones, barbaridades a las que fui sometido, y que jamás contesté para no exponer a mis hijos”, siguió Silvestre en el ciclo de El Trece.

“Quiero dejar bien claro que amo a mis hijos y jamás traté de exponerlos. La verdad, no me salen las palabras”. Además, desmintió haber abandonado a su esposa por Del Boca.

“Tengo que ser honesto y decir que me equivoqué en muchas cosas, sobre todo cuando uno es joven, no hay una universidad de papás. Yo no dejé a la mamá de los chicos por Andrea, de ninguna manera”.

“Yo me separé de ella y voy a decir algo que nunca dije: ella realmente me echó de la casa”, aseguró, luego de que Ramos vaticinara en A la tarde: “Ese hombre, hasta que no me vea en el cajón, no me va a dejar tranquila”.