El comunicado de una bodega mendocina para aclarar los tantos sobre lo que pasó con Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Este martes en Intrusos (América), la periodista Nancy Duré aseguró que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se fueron de un restaurante de la bodega mendocina Los Toneles sin dejar propina. Y ahora, desde las redes sociales, la empresa desmintió la versión con un categórico comunicado.

La mencionada panelista contó en Intrusos que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel fueron invitados a comer y degustar una variedad de vinos. "Millonarios los dos, manejan moneda extranjera, éxito en el mundo. Cobran en euros y en dólares. Cuando fueron los mozos a levantar la mesa, fueron re ilusionados y no había una sola moneda. Empezaron a sacudir las servilletas a ver si caía algo. No había nada. Se tiraron abajo de la mesa porque dijeron 'capaz que pusieron un billete de esos grandes y se cayó'", remarcó Duré.

En tanto que cuando la conductora Florencia de la V le preguntó a la periodista con qué cara se fueron de ahí Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ella respondió: "Con cara de póker, con cara de nada. Dijeron 'gracias, todo muy rico, qué bueno el vino. Me voy'. Les avisamos que están a tiempo. Vayan a llevarle la propina a la gente de Mendoza que tan bien los han atendido. Los mozos estaban absortos, no podían creer que no les hayan dejado un centavo de propina después de cómo se desvivieron por atenderlos".

Tras la polémica, desde las redes sociales de Bodega Los Toneles emitieron un contundente comunicado descartando la veracidad de los dichos de la integrante de Intrusos.

"Queridos amigos, informamos que tiempo atrás Tini Stoessel y Rodrigo de Paul visitaron nuestros espacios. Queremos destacar la amenidad con el trato a nuestro personal y su gran generosidad con la propina dejada para todos los que tuvimos el placer de atenderlos", expresa el comunicado de Bodega Los Toneles.

El comunicado de Bodega Los Toneles tras la versión que dieron en Intrusos sobre la visita de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel a un restaurante de la empresa.

Además, en el texto arrobaron a Tini Stoessel, Rodrigo de Paul e Intrusos, para así dejar en claro que desmienten la información brindada desde el legendario programa de chimentos.