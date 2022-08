Qué motivó a Isabel Macedo para dejar Salta y volver a vivir a Buenos Aires

Isabel Macedo disfruta de un presente bellísimo, de toda la luminosidad que llegó a su vida con el nacimiento de Julia, la segunda hija de la pareja que compone con Juan Manuel Urtubuey. Hace dos meses que la beba aterrizó en su cotidianidad para cambiar el color del hogar.

A pesar de todas las emociones, así como los desafíos de criar a una pequeña, la morocha se encuentra en una encrucijada en cuanto a una decisión enorme, que implica decidir sobre su futuro profesional, ese aspecto que relegó en los últimos años.

Todo parece indicar que Isabel camina por la certeza interior de retomar su carrera actoral, esa que apagó en el último tiempo para focalizar energías en la maternidad y el acompañamiento a Urtubey, además de la lógica distancia que existe con Salta.

A partir de la información vertida por el diario Crónica, a través de su sección La Pavada, Macedo recibió una propuesta muy interesante, que la llevaría a modificar radicalmente su día a día, a tal punto que debería abandonar la comodidad, el calor y la tranquilidad de las tierras salteñas.

Ese medio contó que la actriz ya inició las averiguaciones y la logística para reinsertarse en su casa de San Isidro. Incluso, en Crónica explicaron con mayor profundidad: "Una vez que su hija mayor termine el ciclo lectivo en diciembre, la familia volvería a Buenos Aires para acompañar a la actriz en su nuevo proyecto laboral".

La semana pasada, Isabel y Juan Manuel desarrollaron el bautismo de Julia, la segunda hija de la pareja tras Belita, quien está pronto a cumplir tres años. Con una ceremonia íntima y tranquila, la pareja le dio el santo sacramento a la bebé, que lució armoniosa.

Y en pos de contar todo lo que sucedió en sus redes sociales, Macedo reveló un hecho paranormal que aconteció en esas horas. "Hoy vino Felu Moreno a ponerle los abridores a Julia. Fue súper rápido todo. Sufrimos más nosotros que la beba", escribió.

Para concluir con una coincidencia mágica: "Y me contó que ella cuidaba a mi papá en el Mater Dei. Y mientras me lo decía un colibrí se pegó a la ventana del living. No sé qué piensan ustedes, para mí está clarísimo".