Qué gritó Nicole Neumann al ver a Luli Fernández en Los 8 escalones: "No traigan más a esta..."

La historia es dura. Y con el correr de las horas se conocen más detalles: desde que comenzó a trabajar en Los 8 escalones, el programa de Guido Kazcka, Nicole Neumann estuvo metida en medio de un debate permanente por sus viajes al exterior y su constante vivir de vacaciones.

El tema es que cada vez que se tiene que ir, la producción tiene que reemplazarla con alguien y alguna vez eligieron a Luli Fernández, la panelista de Socios, el programa de chismes de Canal 13, que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Según contaron esta semana, ese "reemplazo" no le gustó para nada a Nickita, quien pegó el grito en el cielo. "No me traigan más a esta pendeja", habría dicho con cara de muy pocos amigos. Y eso caló hondo en la jefatura del ciclo.

Todo esto lo relató Adrián Pallares en el programa de Canal 13, que viene muy mal de rating y con ganas de generar "debates". Allí, la buena de Luli acusó a la novia de Manu Urcera de dejarla sin trabajo en época de vacas flacas.

"Chicos, lo que pasó fue lo siguiente. Ella fue directo a los productores, a la producción, a los que manejan todo, y les dijo "no traigan más a esta pendeja", no la quiero más acá. Yo tengo mis cosas, pero mantengamos el nivel", informó Palares.

"Me habían convocado para hacer tres fechas, les dije que sí, acordamos, y cuando se acercaban esos días me llamaron para decirme que no, que prescindían de mi presencia porque iba a estar Nicole", relató Luli más tarde.

"Pero cuando puse la tele la que estuvo fue Sole Solaro. Nicole, yo no tengo nada personal con vos y todo lo que digo acá esta chequeado. Pero no tengo dudas de que lo pediste vos", aseguró la morocha, con ganas de armar más lío.

Luli contó que fueron varias las veces que se esforzó para estar en Los 8 escalones: "Se graba en días difíciles y yo tengo muchos compromisos. Así que no me gustó todo lo que pasó", cerró.