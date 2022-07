El inoportuno mensaje que Antonio de la Rúa le mando a Shakira en el medio de la separación de Pique

Las relaciones de Shakira parecen ser muy duraderas, pero antes de conocer a Gerard Piqué, tuvo otro gran amor que, pareciera que regresó después de varios años: Antonio de la Rúa.

Desde el principio del siglo XXI hasta 2011, la cantante y el hijo del ex presidente de la Nación argentina fueron una de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo internacional. En total fueron 11 años de un amorío intenso.

Sin embargo, al poco tiempo de haber terminado con esa relación, la colombiana conoció al defensor de la selección española, y no solo comenzaron a salir, sino que terminaron formando una familia con Piqué y teniendo dos hijos: Milán y Sasha.

Pero Antonio también rehízo su vida, y terminó enamorándose de otra mujer nacida en Colombia, Daniela Ramos, con quien se cree que todavía está en una relación, y con quien además tiene dos hijos.

Pero en las últimas horas se filtró un mensaje en donde el hijo Fernando habría vuelto a escribirle intentando reconquistarla tras su ruptura amorosa con el jugador del Barcelona.

Según el medio digital Chisme No Like, Antonito se habría contactado con su ex y “le habló bonito al oído, le dijo: ‘Hay que recordar viejos tiempos’”. Mientras que el conductor del programa aseguró que fue de la Rúa quien lastimó a Shakira en esa relación, y Piqué fue quien recogió los pedazos de ella que estaban en el suelo.

Esto fue algo que sorprendió a los fans de Shakira ya que en aquel momento, el abogado además era su mánager, y cuando rompieron, él le inicio una demanda reclamando el 18% de las ganancias que tuvo durante su gestión, aunque ella respondió con una contrademanda por daños y perjuicios por un total cercano a los seis millones de dólares.

Si bien la ruptura se confirmó en 2011, un año antes, cuando la cantante lanzó la canción ‘Lo que más’, los rumores estallaron. La misma decía “Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte./ Y te miro mientras duermes,/ más no voy a despertarte./ Es que hoy se me agotó la esperanza / porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza”.