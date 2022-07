El enojo de Nazarena Vélez con Romina Gaetani tras el Aranagate

Romina Gaetani estuvo en el centro de lo mediático hace un par de meses, cuando se filtró una dura información contra Facundo Arana, quien se habría comportado de mala manera con ella (Maju Lozano se sumó a las denuncias). Sin embargo, las aguas nunca se calmaron del todo. A pesar de una reunión que tuvieron en un hotel de la zona de Puerto Madero.

El tema nunca quedó del todo claro y, en LAM, la que se metió en el tema hace algunas horas fue nada más ni nada menos que Nazarena Vélez, que con su boca llena de verdades lanzó duras acusaciones contra la actriz, que se lució en Soy Gitano, hace muchos años.

El drama de ias y vueltas supuestamente se arregló en esa meet. Y fueron los abogados de ambos quienes lo anunciaron con una carta un tanto desprolija: "Por medio de la presente se los entera y hace saber que el día viernes 27 de mayo del corriente en horas de la noche se llevó a cabo una reunión privada entre el Sr. Facundo Arana y la Sra".

"Romina Gaetani, acompañados respectivamente de sus letrados patrocinantes, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco, en virtud del conflicto entre ambos, de público y notorio conocimiento", añadió.

El que tomó la posta ahora fue Facundo Arana, quien le dio una entrevista exclusiva a LAM, y donde bajó los decibeles de todo, a su manera, como siempre (¡qué tipo paz y amor qué es!).

"La conversación que tuvimos con Romi fue espectacular. Yo el resto lo tengo que dejar atrás porque queda vida por vivir. No tuve que firmar ningún acuerdo de nada", contó.

"Yo soy así, mi acuerdo es darte la mano y mirarte a los ojos. Yo vengo de familia de abogados. Cuando hay temas tan serios, es mejor abordarlos seriamente. Muy delicados, sobre todo por los títulos", reveló.

Ya en el piso de Angel de Brito, Nazarena tomó la palabra y dio un discurso contra Gaetani, que fue apoyado por las compañeras que se odian, Yanina Latorre y Estefanía Berardi.

"Ella no bancó lo que dijo, eso me da mucha tristeza. Es un tema muy complicado. Cuando vos te sentás en un programa a decir que una persona es violenta, de verdad podés cagarle la vida. Y eso también hace que a las mujeres cuando nos sentamos a denunciar no se nos crea. Cuando decís una cosa tan fuerte, tenés que sostenerla", lanzó.