La eficaz conductora que reemplazará a Verónica Lozano durante unos días

Tras algunos meses al aire al frente de su programa una vez que logró reponerse del dramático accidente que tuvo a comienzos de año, Verónica Lozano se tomará unos días de vacaciones y ya se sabe quién será la eficaz conductora que la reemplazará en ese lapso.

La producción de Cortá por Lozano (Telefe) eligió nuevamente a Paula Chaves para hacerse cargo de la conducción del programa, tal como lo hizo en otras oportunidades, incluyendo el tiempo que Verónica Lozano tuvo de rehabilitación tras protagonizar un fuerte accidente en un centro de ski de Aspen, Estados Unidos.

Ángel de Brito fue el encargado de dar la noticia durante un ida y vuelta con sus seguidores. Allí, a través de sus historias de Instagram, el líder de LAM (América) contó que Chaves reemplazará a Lozano durante 15 días, desde el 15 de julio.

Recordemos que la conductora del ciclo que se emite de lunes a viernes en la tarde por la pantalla de Telefe regró al estudio a fines de marzo, tras haberse mantenido alejada durante un par de meses por las consecuencias de la fuerte caída que tuvo desde una aerosilla en Aspen.

"¡Hola a todos y a todas! ¡No lo puedo creer! ¡Tenía muchas ganas de volver! Los extrañé mucho. Recibí el amor de todas y todos. Los que están en casa también. Eso ayuda un montón. De verdad que recibí y sigo recibiendo todo el amor", agradeció Verónica Lozano.

Además, la conductora le agradeció a Paula Chaves por su labor al frente del programa durante su ausencia. "Vos, Pauli, sos un encanto. Me has remado. Eran dos semanas y estás acá", enfatizó. A lo que la modelo respondió: "Para mí es un lujazo. No saben lo que es el estudio. Rebalsa de gente y de alegría. Sos la capitana. La buena onda y la energía se siente. Estamos todos acá haciéndote el aguante".