Tras la polémica, Carmen Barbieri reveló lo que quiere hacerle a Karina Mazzocco

Carmen Barbieri y Karina Mazzocco quedaron en medio de una serie de tensiones por el tratamiento que le dieron en el programa A la Tarde (América) a la aparición de la supuesta hermana de la capocómica, que ADN mediante resultó no ser tal. Y ahora, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) reveló lo que quiere hacerle a su colega.

Karina Mazzocco presentó en su su ciclo televisivo la historia de Alicia, una mujer de 61 años a quien su entorno siempre le dijo que es hermana de Carmen Barbieri. A partir de ese momento, la artista se contactó con la mujer y comenzó a establecer un vínculo cuyas instancias fueron televisadas en su envío de cada mañana.

En este sentido, Mazzocco acusó a Barbieri de hacer un show de esta historia cuyo capítulo más intenso se vivió cuando leyeron en vivo en el programa de la mamá de Fede Bal el resultado del ADN que se hizo con Alicia. “El resultado es negativo, incompatible para media hermandad. Las participantes no tienen ningún vínculo de paternidad en común. El porcentaje es de 0 por ciento”, leyó Pampito Perelló Aciar, panelista de Carmen en Mañanísima.

Tras el resultado, Karina Mazzocco expresó en A la Tarde: “Al fin se ha llegado a un resultado. Con esto nosotros tuvimos algo que ver porque fuimos los encargados de difundir la noticia, asi que es muy aliviador saber que se ha llegado a un resultado por más que haya sido negativo. Le mandamos un beso muy grande a Carmen, yo no vi el programa, pero me dijeron que ha hecho un show fantástico, en el último minuto reveló el resultado”.

Carmen Barbieri no dejó pasar el comentario de su colega y se despachó este jueves en su ciclo: “Desde que empezó el programa, Karina me tiene de hija. Yo te quiero Mazzocco, ¿sabés cómo te quiero? Como vos me querés a mi”.

Acto seguido, remarcó en un tono más serio: “Yo no estoy enojada. Le voy a hacer un juicio, pero no estoy enojada. ¿Vos pensás que me enojo con vos? Ni te conozco, no sé quien sos. Como persona no te conozco, como voy a odiar a alguien que nunca quise”.