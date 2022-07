Revelan quién le alertó a Camila Homs que Rodrigo de Paul le era infiel

El tema de Camila Homs y su separación de Rodrigo de Paul continúa in crescendo y a cada minuto suma un dato revelador nuevo, otro eslabón en la cadena que no se conocía. La blonda emprendió una escalada en sus reclamos y también sus expresiones públicas.

Tras dejar atrás el perfil bajo, la madre de los dos hijos del futbolista de la Selección Argentina modificó su postura, ya no se remite a lamer las heridas, a tratar de entender el motivo que llevó a su ex a romper una pareja de doce años, sino que tomó el toro por las astas.

En primera instancia, Camila se lanzó con todo a la carrera de modelo y también activó los procesos judiciales para la división de bienes, la manutención de los niños y una compensación económica por todos los años que acompañó a Rodrigo por diferentes puntos del planeta.

Dentro de ese cambio, Homs se animó a protagonizar una tapa de revista Caras, y le brindó una larga entrevista, en la que soltó detalles que hasta el momento no había compartido. Y aunque no habló específicamente de cuándo nació el romance de Rodrigo con Tini Stoessel, entregó algunas pistas.

En ese contexto, en LAM analizaron todos los dichos de la blonda y así se produjo una revelación explosiva sobre el mecanismo de negación que atrapó a Camila durante un tiempo, una imposibilidad de ver y detectar que su novio estaba iniciando otras relaciones o al menos coqueteando.

Estefi Berardi se encargó de explicar la información que averiguó y contó: "Las amigas le decían: 'Te está cagando'. Ella le preguntó si era verdad su romance con Tini y él le decía que era una barbaridad lo que le decían". Así, dejó en claro que el círculo cercano la advertía y que Camila no podía aceptarlo.

En su continuidad de los hechos, la panelista se refirió al famoso momento en que se oficializó el lazo de Rodrigo y Tini, con esas fotos en España caminando de la mano. "Ella se entera lo de Ibiza por Twitter por la ubicación". Una pieza en el rompecabezas, ese que falta descubrir sobre si hubo superposición de historias entre Homs y Stoessel.

Por su parte, Pía Shaw aclaró que todavía hay más material de la rubia, que no se explaya del todo por el litigio judicial que emprendió. "En esa nota escrita ella no puede contar todo y dice que tiene que arreglar económicamente para no 'terminar abajo de un puente'".