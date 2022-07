La reacción de Alicia tras enterarse de que no es hermana de Carmen Barbieri

Aicia, la mujer que decía ser hermana de Carmen Barbieri, rompió el silencio tras enterarse de que el análisis de ADN entre ambas no arrojó ningún tipo de compatibilidad.

La mujer le agradeció le agradeció a la Carmen Barbieri por haberse sometido al estudio genético, y aseguró que seguirá luchando por conocer su identidad. Además, Alicia apuntó contra el programa A la tarde (América), espacio donde surgió toda esta historia.

Este jueves en Mañanísima (Ciuad Magazine), Carmen expresó sobre Alicia: “Ella está muy agradecida de cómo se trató el tema acá, en mi programa. (Karina) Mazzocco y (Débora) D’Amato fueron las que sacaron el tema, pero la primera vez lo trataron raro, quedó muy mal parado mi papá. Después aclararon y lo contaron de otra manera y está todo bien, no estoy enojada ni tengo resentimiento, pero le pido a Mazzocco que me deje un poquito tranquila".

Acto seguido, Carmen Barbieri compartió el mensaje de audio que le envió Alicia tras darse a conocer el resultado de ADN que certifica que no son hermanas. “Te agradezco en nombre de los millones de personas que deben buscar su identidad. Estoy muy agradecida porque sacrificaste tu tiempo, no te negaste y eso tiene un valor gigante”.

Luego, Alicia continuó: “No fue por mí, yo me sentí empujada. De la nada empezó Débora (D’Amato) con este tema y cuando vi expuesta a mi familia dije: ‘Tengo que hacerlo’. Si bien tengo una historia, no voy a olvidarme nunca de la colaboración. No sé por qué tu papá (por Alfredo Barbieri) le daba plata a mi familia para comprar cosas para mí, siento que lo hacía de buena persona, era una persona con un corazón noble. Y vos actuaste de la misma forma y yo te agradezco con el alma. Yo siento que tengo una identidad, se llama Bernardina Belisan, nada más ni nada menos que mi vieja”.

A su vez, en Mañanísima Estefi Berardi dio a conocer otro mensaje de Alicia en el que se expresa con gratitud hacia Barbieri, pero no hace lo mismo con el ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzocco. “Gracias por todo Carmen, de corazón. Si antes te admiraba, hoy te admiro más todavía. Hay gente que no sirve y va a seguir metiendo el dedo en la llaga. Y vos me respetaste mucho. Me negué con todos a hablar de mí y provoqué bronca”, escribió la mujer.

Finalmente, Carmen Barbieri concluyó: “Es una buena mujer Alicia. Es encantadora, es un placer hablar con ella. Esto no termina acá. Yo la voy a ayudar a buscar su identidad. Ese hombre que mató a su madre dice que no es el padre, por eso quiere cambiarse el apellido. Si hay una duda, no te niegues a dar un ADN, ese es el mensaje".