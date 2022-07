De qué equipo es hincha el Pollo Vignolo

Cientos de horas al aire, un expertise en generar debates para satisfacer la pulsión del público por informarse de fútbol. A pesar de todo ese recorrido, el Pollo Vignolo no pudo controlar su inconsciente y soltó una frase que revela de qué equipo es hincha.

Los periodistas deportivos surfean la ola compleja de confesar el amor por una camiseta, porque el público los hostiga, los limita y les quita la objetividad para sus opiniones. Por eso, hace décadas que se instaló el mecanismo de evitar transmitir esa información de manera pública.

Prácticamente ninguno de los hombres que se dedican a los medios de deportes comparte ese dato, lo cual genera una intriga en los espectadores y sobre todo una gama variada de teorías. Por eso sorprendió el furcio que cometió Sebastián en pleno aire del programa de ESPN.

Todo se remite a una racha algo negativa de Boca Juniors, lo que lo motorizó a armar una editorial típica de estos casos, sobre todo para ahondar en material de unos de los clubes que más repercusiones origina, que capta la atención de millones y que vende.

"Mire Battaglia, le podemos pasar un resumen de la gente yéndose de la cancha de Boca y nadie se acuerda los partidos que hace que no pierde. La gente se fue preocupada. Ya no pueden decir 'Ya no hay refuerzos'. ¿Refuerzos? Necesita él ser el refuerzo. Necesita Battaglia ser el entrenador, darle una forma al equipo, porque si no son jugadores desparramados de buena jerarquía. ¿Qué le van a decir al Consejo de Fútbol?",expresó Vignolo mirando a cámara.

En ese análisis de las virtudes o defectos del técnico del Xeneize, el Pollo sufrió una traición de su subconsciente: "¿Qué no quieren Battaglia?, sino le traían jugadores. ¿Por qué Battaglia? Y ya contamos la historia del porqué de Sebastián Battaglia, también les puedo decir que hay un montón de entrenadores que se eligieron así, y nos fue muy bien".

Esa frase en primera persona lo deschavó. Apenas un puñado de palabras condenó al relator, más allá que luego intentó disimular y maquillar su confesión: "Creo a todos Battaglia nos cae mil puntos".