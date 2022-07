Reconocido actor argentino, muy cerca de Angelina Jolie

Juan Minujín transita un gran momento laboral. No solo fue clave en la interpretación de sus personajes en La ira de Dios y El Marginal, sino que ahora también dará un salto al trabajar para la industria de Hollywood junto a Angelina Jolie.

Así lo reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), que mediante un enigmático jugó a la incógnita. "Es un actor muy importante que está filmando con Angelina Jolie en Roma. Es un elenco importante, él no va a ser el coprotagonista pero tiene un papel que es bastante. No puede decir nada", sostuvo en referencia al actor.

Fue entonces que desde el programa hicieron alusión a la reciente publicación de Minujín. "Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá. No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas. (Cuando pueda contar más del proyecto les cuento, es hermoso!)", compartió el actor en sus redes sociales.

Recordemos que Jolie es la directora de Without Blood, su última película que se está filmando en Roma. Esta nueva producción, basada en el libro homónimo escrito por el italiano Alessandro Baricco, es la quinta película que dirige.

El film estará ambientado en la primera guerra mundial. Según el medio Deadline, llevarán a la pantalla “verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.

Angelina Jolie.

Si bien mucho se rumoreó sobre una supuesta mala relación, la directora eligió a Salma Hayek, su compañera en The Eternals de Marvel, para protagonizar esta historia.