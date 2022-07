La madre de Matías Defederico le pegó a Cinthia Fernández donde más le duele: "Quiero que mis nietas..."

La guerra entre Cinthia Fernández y la familia de Matías Defederico está en su punto más combativo, ya que ahora no sólo la ex pareja se tira dardos mediáticos sino que se sumaron nuevos protagonistas.



Este es el caso de Ana Frascino, la madre de Matías Defederico, que en una reciente entrevista comentó que ya está “cansada” de Cinthia Fernández y avisó que irá a la Justicia para quitarle la tenencia de las hijas.



“Hay muchas mentiras. Ella tiene un micrófono todos los días cerca. Entonces puede decir lo que quiera. Le ponen una cautelar en Capital para que no pueda defenderse”, expresó Ana Frascino. "Quiero que mis nietas vivan con nosotros de manera urgente", explicó.



“Consideré que tenía que salir a hablar yo. No disfrutamos de las nenas. Siento que las tiene secuestradas. Todo es un no para todo, para Mati, para mí, un no, un no. Y llegué a pensar que tengo que ponerme las pilas y luchar por la tenencia de las nenas”, agregó la madre de Defederico.



En ese sentido, Frascino comentó cuáles serán los pasos a seguir de la familia. “Voy a asesorarme con Mati para ver si podemos tener la tenencia de las nenas. No nos queda otra, sino viven encerradas en una casa sin relación con nadie”, explicó.



“Me voy a presentar ante un juez y voy a exponerme lo que venimos padeciendo, desee el día uno que esté con él. Ella subió al Instagram el embargo que tiene con mi hijo porque no cumple con la cuota alimentaria. Y siempre es la plata del padre, la plata tapa todo. Y resulta que pasan los años y no vemos a las nenas”, añadió.





En otro tramo de la entrevista, la madre de Matías aseguró que Cinthia Fernández “miente un montón” y cuando se le preguntó qué le diría a su ex nuera si se la cruzara en la calle respondió de manera contundente.



“Le diría que se deje de romper las pelotas, literalmente. Nos agotó. Nosotros vamos por todo. Mi hijo va a cumplir 33 y quiero que los años que le queden sea feliz y viva tranquilo. Futbolísticamente no va a recuperar nada, la juventud ya la perdió por hacerse mala sangre”, concluyó.