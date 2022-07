El momento del último programa de Andy Kusnetzoff que desató una lapidaria crítica de Marina Calabró

Desde hace un tiempo, varios momentos del PH: Podemos Hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff, desatan duros cuestionamientos de periodistas de espectáculos que aseguran que el ciclo apela al constante golpe bajo. En esta oportunidad, una tensa situación que atravesó una invitada en dicho envío desató una lapidaria crítica de Marina Calabró.

En la emisión del sábado, Sofía "Jujuy" Jiménez contó que sufre de tripofobia. "Pensarlo me da como impresión, de hecho esto podría ser (refiriéndose a las pequeñas circunferencias en las pantallas del estudio). Es cuando tenés círculos, uno al lado del otro, pegaditos y lo ves como muy de golpe. ¿Vieron que el pulpo tiene como unas cositas...?", explicó la modelo.

Sin reparo en el padecimiento de la invitada, Andy Kusnetzoff señaló las pantallas y dijo: "Por ejemplo, allá atrás". A lo que Jujuy retrucó: "Pero cambió porque el estudio no era así". Entonces el conductor replicó en tono de ironía: “Lo hicimos para vos”. La modelo entonces respondió irritada: “¡Qué amores!". Acto seguido ella comentó cuál es la sensación que siente: "Cuando ves uno al lado del otro, pero chiquitito te genera arcadas, ganas de vomitar y no podés verlo...".

Indignada por el fallido trato que le dieron a la fobia de la modelo en PH, Marina Calabró arremetió contra el ciclo y Andy Kusnetzoff. "La maldad, la malicia, la cosa ya indescriptible que se maneja en la producción de ‘PH’ no tiene nombre ¡Ellos no van a parar hasta que no haya un desmayado en pleno set de Kuarzo!", sentenció.

Luego, al explicarle la situación a Lanata, Calabró detalló: "Sofía Jujuy Jiménez habló de su problema, dijeron que pase adelante el que tuviera una fobia extraña, ella habló de la llamada tripofobia, que es el miedo o repulsión de mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, como circulitos. Y son tan amorosos en la producción de ‘PH’ que, mientras ella hablaba de su tripofobia, le clavaron en el fondo, en los paneles led del fondo, todos circulitos de distintos tamaños, pegaditos ¡Pobrecita!".

Finalmente, Marina Calabró señaló: "Ella hizo referencia a eso, dijo: ‘¡Esto no era así, me lo hicieron a propósito!’... Después dicen que Andy no es malo, que es un chico buenísimo, que no hace chimentos ¡Ni en las épocas más truculentas de ‘Intrusos’ nos hubiéramos animado a tanto! ¡Qué caradura!".