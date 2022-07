¡Igualitas! Tamara Báez presentó a su hermana y sorprendió por su parecido

Al margen de la fama de su novio L-Gante, Tamara Báez logra captar la atención de su caudal de seguidores con cada uno de sus gestos, incluso los más triviales. Nada de lo que hace ella pasa desapercibido; ni sus looks, sus llamativos atuendos, sus tatuajes y demás.

Mucho menos, cuando Tamara se anima a mostrar escenas de su vida cotidiana, que muy cada tanto incluyen a un familiar que no sea la pequeña Jamaica, la reina de su feed de Instagram que cautiva con su dulzura y simpatía.

Por eso, cuando Tami mostró por primera vez una foto con su hermana Gabriela, su comunidad estalló. Es que las chicas son súper parecidas y se nota que, a pesar de las cirugías o los filtros de edición, el ADN manda.

"Me crucé a mi hermana Gabi en el supermercado", escribió la influencer en sus historias, al subir una imagen espontánea entre las góndolas y carritos. De inmediato llamó la atención los rasgos similares de las hermanitas Báez, al margen de que ambas eligieron el mismo tono de rubio y usan el pelo alisado y larguísimo.

Tami viene de contestarle con todo a una seguidora que le cuestionó su dentadura. "Vendé esa cadena de oro y arreglate los dientes", mostró Báez que le escribieron. Y ella no se quedó en el molde y disparó lo suyo.

"¿Pongo la foto de la que me lo escribió? En fin, la hipocresía. Creo que se tienen que mirar al espejo un toque más a ustedes mismas...", comenzó. "Por suerte, no me hace falta vender algo para comprarme otra cosa u hacerme algo", añadió la blonda, que en los últimos días mostró su nuevo tatuaje.

La mamá de Jamaica se tatuó una mariposa con una flor en el cuello, tal como dejó ver. “Después, el brazo completo y estaríamos”, comentó la chica de General Rodríguez en una historia de Instagram donde dejó en claro que quiere ir por más cambios estéticos.