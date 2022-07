Rusherking recordó el problema de salud que casi acaba con su carrera: "Tuve un tumor en...

Rusherking es sin dudas uno de los cantantes en el género urbano argentino que está brillando. Sin embargo, el camino para el joven de Santiago del Estero no fue nada fácil. Y es que, el novio de la China Suárez tuvo que pasar muchas cosas para poder llegar al éxito que tiene.

Hace unos días sorprendió cuando reveló en una entrevista que tuvo un tumor en la garganta que hizo que casi dejara la música. Hoy lo recuerda como algo que le dejó un aprendizaje, pero en aquel momento la pasó bastante mal. Fue entonces que dio detalles del calvario que padeció.

"Me operé. Tenía un tumor en la garganta y no lo quería hacer público”, comenzó a contar el cantante. Fue entonces que reveló que fue su manager quien lo acompañó en cada paso del tratamiento para no preocupar a sus padres que estaban en Santiago del Estero y no podían viajar.

"Ella me acompañó a la operación, post operación, estuvo como enfermera también. Es que mis viejos no podían venir porque son de Santiago del Estero y tampoco los quería preocupar así que les conté un día antes de operarme. Para mí es fuerte porque yo estoy re lejos de mi familia", reveló.

Y continuó: "Me vine re solo y acá la encontré a Silvia y a todo mi equipo, la banda, mis amigos que tengo una unión muy fuerte con todos ellos". Hace algunas semanas atrás, Rusher contó que su familia siempre fue muy humilde y él en el intento por cumplir su sueño no les contaba la verdad para no preocuparlos.

"Fue difícil. Estuve lejos de mis amistades, de mi familia. Yo le decía a mi mamá que estaba saliendo todo bien pero no tenía ni plata para comer. No le podía decir 'no tengo nada', porque me llevaba de los pelos a Santiago. Muchas veces me planteé volver, pero siempre había personas o cosas que me ataban, que me hacían pensar en no irme", confesó.

El tiempo pasó y Rusherking logró superar el mal momento que atravesó en su salud. El cantante vive un excelente presente no solo en lo laboral, sino también en lo amoroso junto a la China Suárez.