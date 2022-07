La nueva faceta de Johnny Depp con la recaudó millones de dólares fuera de la actuación

Durante la larga pausa en su carrera actoral por el enfrentamiento con su expareja, Johnny Depp se dedicó a incursionar en otras expresiones artísticas, y así como hace unas semanas se presentó en algunos escenarios europeos desarrollando su pasión por la música, ahora presentó una nueva faceta con la que recaudó millones de dólares.

Este jueves, Johnny Depp puso en venta su primera colección de cuadros, y según informó The Sunday Times el evento en la galería Castle Fine Arte, de Londres fue un éxito, llegando a vender 780 copias de las cuatro obras de su colección “Friends & Heroes”, lo cual equivalió a 3,6 millones de dólares.

En el texto con el que presentó la colección, Johnny Depp enfatizó: “Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre aquellos que más me importan, como mi familia, amigos y personas a las que admiro. Mis pinturas rodean mi vida, pero las guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”.

En la mencionada colección, se incluyen retratos de personalidades que Depp admira, entre quienes se destacan Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Keith Richards y Al Pacino. Los cuadros tienen una clara influencia del arte pop de Andy Warhol.

Además, sobre las obras de Johnny Depp, detallaron desde la galería donde fueron presentadas: “Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter en los ojos de Johnny; una representación de cómo se han revelado ante él. Desde su querido amigo Keith Richards, quien inspiró los gestos del infame Capitán Jack Sparrow, hasta Bob Dylan, cuya influencia creativa en el artista se ve en su interpretación vívida e inmortal de Johnny”.

En la cuenta de Instagram del espacio de arte, publicaron también una imagen de Depp en plena labor, pintando en su estudio. Mientras que el actor compartió una foto posando junto a sus cuadros.