El negocio que inventó Sol Pérez por el cual no deja de facturar: "Patenté mi..."

La vio venir. Antes que nadie, claro. Y ahí es dónde surgen las ventajas. En sus días de trabajo en TyC Sports (parece una vida ya desde aquello), Sol Pérez se tomó un trabajo que casi nadie hace. En medio de su carrera (estudia abogacía), la rubia decidió patentar algo súper groso para su vida.

En los todos los canales de tele se presentaba "El tiempo", pero nadie estaba caratulado como "La chica del clima'. Y ella, muy viva, se dejó llevar por la idea de un amigo y decidió registrar la marca. Y desde allí que no deja de sumarse unos buenos "pesos".

En su paso por el programa de Florencia Peña, en las noches de América, que tiene muy vida la pelea de la presentadora con Marina Calabró, ella contó el paso a paso de su vida en la tele: “Empecé con mi 'tío' haciendo un programa de básquet y de ahí La sobri de Pérez”.

“Tenía la libertad de vestirme como quería. Nadie me decía nada. Estaba entangada. Me empezó a ir bien, estuve en Combate y después de dos castings quedo para dar el clima. Ahí fue el boom. Más allá de que estaba buena le pegaba si llovía o no”, sumó Sol.

“Era tendencia en Twitter por un canal de cable y empecé a ser hashtag La chica del clima. Cuando me fui dije: Yo no se lo dejo a nadie, si es mío. Así que fui y lo patente. Estaba en Córdoba me acuerdo y ahí patenté mi apodo, como me conocía la gente”, contó.

“Es mi marca. Si veo que un portal lo usa no hago nada. Pero no está bueno que alguien me lo saque porque yo cree un laburo y todo con esa marca”, explicó sobre su modus operandi a la hora de cobrar.

“Es que había gente que no sabía ni cómo me llamaba. Era La chica del clima, básicamente. Fui la pionera”, cerró Sol, que esta semana se fue a Europa con su novio Guido Mazzoni para conocer España e Italia. ¡Qué viva! ¡Una genia!