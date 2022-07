Rodrigo de Paul sorprendió con un gesto entre Tini Stoessel y Camila Homs en una videollamada

Tras un largo silencio ante los medios, Rodrigo de Paul habló de su relación con Tini Stoessel, y llegó a dar detalles sobre cómo están los ánimos entre la cantante y Camila Homs, la expareja del futbolista.

En medio de rumores de que podría peligrar la participación de Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar por el litigio legal que tiene Camila Homs, Tini Stoessel quedó en el medio de las tensiones, aunque según el jugador las cosas no están tan mal.

En diálogo con América Noticias, De Paul dejó en laro que se comunica diariamente con Homs por los hijos que tienen en común. “Se dicen muchas cosas sin sustento, pero entiendo que pueda vender el morbo”, apuntó el futbolista.

Luego aclaró: “Está todo claro en mi relación con Tini y con Camila, que es la madre de mis hijos. No nos llevamos mal para nada, pero de verdad lo digo. Nos escribimos, nos hablamos y si necesita algo sabe que puede contar conmigo, los dos rehicimos nuestras vidas”.

Además, Rodrigo de Paul aclaró que no conoce al actual novio de Camila Homs. “Yo no lo conozco, pero estuvo en el cumpleaños de Bauti, que yo no pude porque estaba de pre-temporada, pero lo conocieron mi mamá, mi papá, mi hermano. Sé como es con los chicos y se llevan súper bien. A veces mi hija Fran me llama y me habla de él, no hay nigún problema”, aseguró el futbolista.

Por otro lado, para dejar en claro que no hay tensiones entre Tini Stoessel y Camila Homs, Rodrigo de Paul contó: “El otro día yo hice videollamada porque llegó Tini a Madrid, hablamos con mi hija, que la vio y estaba Cami. Fran desfilaba, Cami la enfocaba y nosotros de acá la aplaudíamos. Es todo súper normal y súper claro”.

Finalmente, De Paul despejó dudas sobre la fecha en la que empezó su romance con Tini, ya que muchos señalan que la relación comenzó cuando él todavía estaba en pareja con Homs. “Lo importante es aclarar que yo la conocí cuando me separé y con el tiempo nos empezamos a enamorar”, remarcó categórico.