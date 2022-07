Tras ser señalada como "alcahueta" de Cristina Fernández de Kirchner, la Negra Vernaci le respondió a Baby Etchecopar

En diálogo con un móvil de Intrusos (América), la Negra Vernaci le respondió a Baby Etchecopar, luego de que él la señalara como protegida de Cristina Fernández de Kirchner. Además, el conductor había tildado a su colega de "siniestra, insoportable y mala persona y alcahueta de la vicepresidenta".

Cuando le preguntaron a la Negra Vernaci por los dichos de Baby Etchecopar, la locutora respondió categórica: "Lo tomé como de quién vienen. Baby está muy acostumbrado a maltratar mujeres. Así que no esperaba otra cosa de parte de él. Tendrá que demostrar todo lo que dijo".

Además, sobre las acusaciones de Etchecopar, quien aseguró que Vernaci está bancada por Cristina Fernández de Kirchner, la entrevistada remarcó: "Yo no sé si la libertad de expresión abarca decir cualquier cosa de cualquiera sin pruebas".

De manera incisiva, la Negra Vernaci argumentó: "Me llama la atención que no haya hablando del motivo que hizo que se enoje tanto, que fue el informe que hicimos en C5N respecto a que una vez pensas algo malo de un político y después por arte de magia te parece fantástico. Eso no lo explicó. Pero bueno, capaz que lo explica, no tengo idea".

Finalmente, sobre la afirmación de Baby Etchecopar de que ella cobraba más que otros colegas por ser la protegida de Cristina Fernández de Kirchner, la Negra Vernaci apuntó: "Capaz que cobro más que él y por eso le molesta. Problema de él. La verdad me chupa un huevo".