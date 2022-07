La insólita reacción de Charlotte cuando Melody Luz le dedicó unas tiernas palabras a Alex Caniggia

Finalmente, Alexander Caniggia se consagró como ganador de El Hotel de Los Famosos al imponerse en la gran final a Martín Salwe. El último desafío se vio durante la noche del lunes en El Trece.



Antes de comenzar la final, tanto Alex Caniggia como Martín Salwe recibieron mensajes de apoyo y aliento de sus compañeros que estuvieron allí presentes en el momento definitorio. En el lugar también estuvieron invitados los familiares.





Entre los presentes estuvo Charlotte Caniggia, quien tuvo un gesto algo sorpresivo en plena dedicatoria de mensajes, más precisamente cuando la que habló fue Melody Luz, su cuñada. La reacción de Charlotte no tuvo desperdicio.



“Para mí sos justo finalista. Amor mío, lo que más me llevo de esto es a vos”, le dijo Melody Luz como mensaje de aliento a Alexander Caniggia, quien agradeció con un grito eufórico. “’¡Ti amo, amore mío!”, expresó él.



Segundos más tarde, su hermana Charlotte comenzó a reírse evidenciando el afecto entre la pareja y, de esta manera, se pudo observar que la relación entre la familia está en un buen momento.



Alex Caniggia se llevó los 10 millones de pesos como premio por haber ganado El Hotel de los Famosos. Previo a la competencia, les habló a sus compañeros, con quien tuvo sus diferentes momentos y afinidades.





“Tuve paciencia, amor y nostalgia. Fueron muchos días y meses. Me encantó pasar esta experiencia con ustedes. Todo lo mejor, gente”, comentó Alexander Caniggia previo al último desafío del programa.



Por su parte, Martín Salwe también tuvo palabras de agradecimiento para con sus compañeros en el reality y, sobre todo, a su padre. “Gracias por todo, intento siempre manejarme por la vida con todo lo que me dejaste, que es una caja gigante de respeto y amor. Siempre dije que mi miedo es no hacer la mitad de lo que hiciste conmigo y la familia. Perdón si te fallé”, dijo.