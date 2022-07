Luisana Lopilato mostró a Vida, su hija que cumplió cuatro años

Vida, la tercera hija de Luisana Lopilato y Michael Bublé, acaba de cumplir cuatro años y la actriz compartió con sus seguidores de las redes sociales cómo está hoy la pequeña, que ya no será la única nena de la familia.



La llegada al mundo de Vida se dio en un momento muy sensible para la familia compuesta por Lopilato y Bublé, dado que se encontraban atravesando la angustia que significaba la enfermedad de Noah, que luego de un tratamiento logró vencer al cáncer.



Si bien se sabe que Vida tiene una cabellera rubia súper larga, como si fuera un calco de Luisana, lo concreto es que la actriz y el cantante no suelen mostrar su carita para proteger su intimidad.





Con motivo del cuarto cumpleaños de su hija Vida, Luisana Lopilato compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para hablar un poco del día a día con la pequeña, que ya no será la única niña de la familia.



“Mi luz, la que siempre despierta feliz y risueña. Mi mejor amiga, mi princesa de todos los cuentos. ¡Felices 4 años! ¡Te amo!”, escribió Luisana tanto en castellano como en inglés en el feed de su Instagram.



La foto que eligió la actriz argentina para compartir con sus seguidores es una en la que se ve a Vida dándole un beso a su a panza, demostrando su felicidad por la pronta llegada de su hermanita menor.





Si bien falta cada vez menos para la llegada de la nueva integrante de la familia, ni Luisana Lopilato ni Michael Bublé revelaron aún el nombre elegido para quien será la segunda niña.



En su momento, fue Darío Lopilato quien reveló, de manera accidental, que su hermana Luisana estaba esperando a una niña. Tal vez haya que esperar que sea nuevamente él quien deje al descubierta la elección del nombre.