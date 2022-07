Julieta Prandi se enteró al aire de un inconveniente doméstico y abandonó su programa

Julieta Prandi vivió un tenso momento al aire de Es por ahí (América TV). La modelo y conductora recibió un inesperado mensaje en pleno vivo sobre un inconveniente en su casa y abandonó los estudios del canal.

Totalmente desconcertada, teléfono en mano, Prandi les contó a sus compañeros lo que estaba pasando. "Se me inundó el living, llovió y había algo en el techo al parecer. Había un charco de agua que caía del techo cuando me fui, entonces hay una gotera seguramente, pero no sé qué está pasando ahora en mi casa", agregó.

Luego contó que su novio, Emanuel Ortega, se encargó de limpiar la casa porque el agua llegó hasta la mesa. "Esto parece que viene de alguna filtración de arriba, pero olvidate, ya tuve un montón de este tipo de quilombos, este no sé a qué se debe, pero obviamente me van a venir a romper el techo. ¿Ustedes querían saber por qué me ausenté cinco minutos? Bueno, fue por eso", agregó la modelo.

Tras la confesión de la modelo, uno de sus compañeros le consultó: "Esto es importante: ¿Los chicos saben nadar?". A lo que la rubia respondió aliviada: "No, pero los chicos hoy no están en casa. Yo venía viendo en el techo que había una cosita de humedad, lo vengo diciendo, y de acá me voy directo a comprar flota-flota", remató Prandi sin perder el humor.

El Tucu López mantuvo el humor y la producción rápidamente puso en pantalla la imagen de un living inundado hasta la altura de la mesa ratona. "Más o menos así debe estar mi casa", expresó la conductora entre la resignación.