Lizy Tagliani mostró sus dotes para la actuación y sorprendió a todos

Lizy Tagliani fue una de las invitadas de este sábado a PH, Podemos hablar. Durante su participación en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, la humorista demostró sus dotes para la actuación.

Todo comenzó cuando la conductora contó detalles de una anécdota cuando trabajaba en una obra de teatro. Fue durante esa temporada de verano que protagonizó un falso desmayo. En esa ocasión, Lizy protagonizó una fuerte discusión con los productores por la poca ventilación del set. Al no recibir respuestas, simuló un desmayo.

Queriendo ahondar más en el tema, Andy le pidió que simulara nuevamente la situación en el estudio de PH, para ver el grado de veracidad de la actuación. Tagliani aceptó el pedido y terminó tendida en el piso, e incluso asustó a los presentes al creer que había golpeado su cabeza contra el piso de verdad.

En otro momento de la charla, la humorista reveló cuál es uno de sus mayores anhelos en la vida: ser mamá. Durante mucho tiempo se negó a la posibilidad de formar una familia por miedo, pero ahora reconoció que existe un profundo deseo en su interior y reflexionó al respecto. "Durante mucho tiempo crecí libre, creo que soy una persona muy libre por todo lo que me pasó en la vida, pero también hay cosas que no me permitía justamente por ser travesti, por pertenecer a una minoría, porque no iba a encajar con algunas cosas".

"Tu misión es otra en esta vida, tu mundo es otro, y me crié con eso. La verdad es que descubrí que tengo la imperiosa necesidad de tener un ser que dependa de mí, tener alguien a quien yo pueda transmitirle y dejarle todo lo que la vida me ha dado", sostuvo.

"Quiero ser mamá, de hecho estoy averiguando, puede ser la adopción que es muy difícil, puede ser de otra forma que es muy caro, no sé cómo, pero es algo que nunca me lo había permitido y ahora tengo muchísimas ganas", expresó Lizy.