El tremendo mensaje de Nicole Neumann contra Mica Viciconte en la tarde del mundo: "Te hace falta..."

Un nuevo escándalo se desató entre Mica Viciconte y Nicole Neumann hace algunos días. Todo comenzó cuando la jurado de Los 8 Escalones del Millón decidió compartir mediante su cuenta de Instagram un video donde se ve a su hija Sienna caminando por la nieve al borde de un precipicio.

Fue entonces que la campeona de MasterChef Celebrity decidió apuntar filosa contra Nicole, en las redes sociales con un fuerte mensaje: "Lo que te parece gracioso es totalmente lo contrario. En vez de filmarla ayudala a cruzar en un lugar que es totalmente riesgoso. Prevenir antes que curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Se consciente".

"La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidien a ti y a la vida que llevas. Déjalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya", respondió filosa Nicole Neumann horas más tarde. Sin embargo, decidió no volver a meterse en el escándalo y disfrutar de sus vacaciones.

Ahora bien, quien habló sobre el tema fue Fabián Cubero, quien decidió no meterse en la polémica entre las mujeres de su vida y se mostró muy neutral: "Yo estoy muy tranquilo, no hago declaraciones de nada. Lo que sale siempre sale por otro lado. No es un tema mío todo esto que está pasando, yo me enfoco en mis cosas".

Fue entonces que Marcela Tauro destrozó al ex jugador de Vélez: "Te digo una cosa, no sé si está mal lo que voy a decir, pero yo soy Mica y le hacen a mi actual pareja una nota y me deja así, te digo que agarro las cosas y me voy. Intentó quedar bien con las dos, pero no le salió".

Mientras que el deportista decidió no decir nada al respecto sobre las duras críticas que recibió en medio de todo el escándalo entre Mica Viciconte y Nicole Neumann, quienes se vienen enfrentando hace varios años por el mal vínculo que tienen y lo que comparten en las redes.

Quien se mostró bastante picante en las redes sociales durante las últimas horas fue nada más ni nada menos que Nicole al postear contra Mica: "Si alguna vez hablaste mal de mí, me mentiste o inventaste un chisme, te perdono y te deseo todo el amor del mundo, porque sé cuánto te hace falta".