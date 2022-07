Wanda Nara será parte de un nuevo programa de Telefe que aspira a liderar el rating

Wanda Nara se sumará a un nuevo programa de Telefe basado en un formato internacional que es furor en el rating. La mediática será parte de ¿Quién es la máscara?, un show en el que varias figuras despliegan su destreza musical ocultando su cuerpo bajo distintos disfraces.

Nara estará en la mesa junto a otras tres conocidas personalidades que tendrán cómo misión adivianar quiénes se encuentras detrás de las caracterizaciones. Además, deberá puntuar junto al público las mejores performances. En cada emisión habrá un eliminado, que sobre el final revelará su identidad.

Según trascendió, Wanda Nara ya firmó el contrato con Telefe para este ciclo que saldrá al aire desde septiembre, y ya ha sido un éxito en países como España, Chile, Estados Unidos, Uruguay, México y Colombia; replicando en todos los detinos un gran fenómeno en el rating.

“Estoy muy entusiasmada por volver a la televisión argentina con un reality tan exitoso a nivel mundial. Me encanta formar parte del canal de la familia con un proyecto que genera un nuevo desafío en mi carrera”, epresó Wanda tras sumarse al proyecto.

Wanda Nara firmó contrato para ser parte de ¿Quién es la máscara?, que se emitirá por Telefe.

Natalia Oreiro será la conductora de este formato de origen surcorerano en el que artistas, deportistas y conocidas figuras. En la versión uruguaya por ejemplo, uno de los primeros en ser descubierto fue Cristian Castro, y allí también participó la China Suárez bajo un disfraz de helado.

Sobre la experiencia, la actual pareja de Rusherking detalló: “Íbamos por los pasillos disfrazados... Uno ve estos programas y piensa que están arreglados, pero no... Para empezar, nos mandaron un listado con lo que podíamos hacer y lo que no. Obviamente, yo entré a stalkearlos, quería saber del programa, pero me dijeron: ‘¡Ni se te ocurra seguirlos ni darles likes! No me dejaron andar por la ciudad, me subieron a una combi, me disfrazaron de negro, me pusieron un casco de moto, me sacaron todos los anillos, fue casi un robo”.

Por el momento, Telefe ultima los detalles para comenzar con las grabaciones de este programa que buscará portenciar el rating del canal, y se espera que Wanda Nara pase al menos un par de meses instalada en el país para trabajar en esta propuesta.