¿Qué dijeron las redes del adelanto del nuevo tema de Rusherking?

En medio de su romance con Eugenia Suárez, Rusherking no detiene su carrera musical, y en las últimas horas sacó a la luz el avance de lo que será su nuevo single, el cual generó mucho revuelo en las redes.

Desde su polémica separación con María Becerra, el cantante no dejó de estar en el foco de las noticias, sobre todo desde el comienzo de su nueva relación con la China, luego del lío mediático con Mauro Icardi.

Desde que el cantante y la actriz están juntos no se despegan, y esto parece generar un cierto malestar dentro del entorno del adolescente santiagueño, el cual le recriminó por haberse ido de viaje a Disney para el día del amigo junto a su novia.

Dentro de esos posteos que le dedicaron en Instagram, hubieron varios cantantes que le dedicaron algunas palabras como Duki, Lit Killah y Emilia Mernes, que se subieron al tren del chiste y le dejaron comentarios, los cuales Rusherkung respondió con risas.

Luego de todo esto, en su cuenta de twitter, el novio de la China escribió “te queda bien el papel de víctima”, algo que se pensó que era un mensaje para su Eldemente, que fue quien le había criticado por irse de viaje.

Pero en el día de ayer, Rusher subió un posteo con el adelanto de su nuevo tema titulado ‘Olvidate’, y el cuál recibió rápidamente críticas ya que los seguidores lo asociaron a la ruptura con María Becerra.

"Te hiciste conocido gracias a María, la vida le debes así que dejá de hacerte el estrella", "Con la hermosa, buena y talentosa de María, no" y "¿Y vos sos? Ah, el ex de María Becerra... ¿Quién te conocía antes?" fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió en la publicación.

Luego se supo que aquel tweet escrito por Rusherking era un fragmento del tema que saldrá el martes 26 de julio en donde dice: "Te queda bien lo de víctima, pero por ti ya no siento na’, tus lágrimas a mí me dan igual. Ya no te creo así que olvídate, olvídate de lo que fuimos".