Luciana Salazar apuntó contra Redrado por no hacerse cargo de Matilda: "Hace 6 meses que..."

Una vez más, Luciana Salazar estalló contra Martín Redrado, su ex pareja con quien aún mantiene un vínculo sostenido a base de conflictos, pases de factura y escándalos mediáticos. Los ex no tienen paz, incluso varios años después de haber terminado su relación amorosa llena de idas y vueltas.

Es que, en el medio, nació Matilda, la hija de 4 años que Luli tuvo gracias al método de vientre subrogado y un donante anónimo y que ella ahora asegura en todas las entrevistas que brinda que, desde el día uno, fue un “proyecto de los dos”. Así lo hizo en Socios del espectáculo y luego, con Jorge Rial, en Argenzuela.

"Hace 6 meses no le está pagando la cuota alimentaria a mi hija, una menor de 4 años, el cual había acordado. Era un monto que impuso él, ni siquiera lo fijó la Justicia", estalló Salazar en el ciclo de C5N, a horas de la fastuosa boda de Redrado con Lulú Sanguinetti, en una villa italiana a orillas del Lago di Como.

Hace meses que Lulipop venía hablando de los compromisos incumplidos que el economista había firmado ante escribana. De hecho, en julio logró que la Justicia dicte un embargo de las acciones del ex director del Banco Central por dicha razón. Sin embargo, hasta ahora la rubia no había explicado con tanto detalle el fondo de la cuestión.

La mediática, que por estos días está de vacaciones en Europa, al igual que los flamantes esposos, le aseguró al conductor que por su condescendencia con quien fuera su pareja se tuvo que “bancar barbaridades”: “Me tuve que bancar muchas injusticias por no poder contar la verdad. Pero llega a un punto en que se mete con mi hija y con mi trabajo, y dije ´basta´”.

"El proyecto de Matilda fue de los dos, por eso se hizo cargo de todos los gastos, no solamente porque me quería", indicó, y contó un dato desconocido sobre las circunstancias del nacimiento de la nena, un momento en el que, para el afuera, estaban separados.

“Yo me enojé mucho con él porque no estuvo en el nacimiento de mi hija; en ese momento todos me lo cuestionaron, pero no estábamos separados, estábamos juntos, y ahora se están aclarando las cosas", reveló la modelo, al recordar el acuerdo que tenían sobre la exposición de su relación.

“Privadamente, seguíamos juntos. Era mi pareja, no era mi amigo. Matilda fue un proyecto de los dos, después pasaron cosas en el medio, cuando ella me empiece a cuestionar, yo se lo voy a contar a mi hija”, agregó, y dio a entender que el hombre tiene un problema con “el qué dirán” y su imagen pública.

“No se muestra cómo es en los medios. él constantemente tiene que demostrar cosas que no son y me lo dice en un audio que tengo yo. Gracias a Dios, tengo las pruebas, porque él vive desmintiéndome", señaló.

Según ella, Redrado "firmó el monto con garantías mediante escribano para que mi hija no tuviera problemas con la sucesión. Legalmente mi hija no tiene el apellido de él". Y aseguró que todo este tiempo ella fue “cómplice” de sus actitudes por todo lo que “tuvo que padecer” para traer a su hija al mundo.

“Fue un calvario psicológico, y en ese momento tenía que bancarme la presiones de los medios, que fue insoportable", cerró Salazar.