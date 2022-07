L-Gante explicó por qué no lleva a Tamara Báez y a su hija Jamaica a las giras

L-Gante viajó hace unos días a España, más precisamente a Barcelona, en el marco de una gira en la que se presentará con su cumbia 420, razón por la cual está alejado por un tiempo de su pareja, Tamara Báez, y de su hija, Jamaica.



La lejanía de la Argentina no le impidió al músico continuar interactuando con sus seguidores de Instagram, algo que hace habitualmente desde el lugar en el que su carrera lo tenga ubicado en ciertos momentos.



En su paso por Barcelona, L-Gante dejó en su cuenta de Instagram la posibilidad de que sus seguidores le realicen las preguntas que quieran, que se saquen sus dudas y resuelvan sus inquietudes.





Entre una de esas consultas, un seguidor de Instagram le preguntó cuál es el motivo por el que prefiere no viajar con su familia, con Tamara Báez y con Jamaica, a las tantas giras que lleva a cabo.



“¿Por qué no van Tami y Jamaica a tus viajes de gira?”, le preguntaron desde el sticker de preguntas que dejó a disposición de sus seguidores en sus historias de Instagram. “Porque no es fácil bancar la gira. Menos con una baby”, contestó L-Gante.



En ese sentido, L-Gante no sólo respondió a la consulta planteada, sino que también acompañó su mensaje con una foto en primer plano, en la que se lo puede ver llevando su mano a la sien.





Por otra parte, en la misma caja de preguntas que L-Gante dejó en sus historias de Instagram también le preguntaron sobre la primera vez que Jamaica dijo “papá”, a lo que respondió con un video de su hija diciendo esa palabra y con la frase “el amor de mi vida”.



Hace unos días, L-Gante y Tamara Báez realizaron un gran festejo con motivo del cumplemes número 10 de la pequeña Jamaica, de quien ambos suelen compartir fotos en las redes sociales.