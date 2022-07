María Becerra defendió a Tini Stoessel del ataque de un desorbitado cantante

María Becerra salió a defender a su amiga y colega Tini Stoessel, luego de la serie de críticas e insultos que le dedicó un desorbitado Leo García. Recordemos que el exparticipante de El Hotel de los Famosos (El Trece) publicó en las redes sociales un furioso posteo contra la estrella pop.

“La Tini diciendo ‘mijente’, nena, saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendeja despechada que lo único que piensa con quien estará el tóxico de tu chongo”, había escrito Leo García en su cuenta de Twitter en contra de Tini Stoessel.

Además, desde un vivo en Instagram, el músico siguió: “¿Qué te pasa Tini, qué te pasa con ese macho que salís que dejó una mujer ahí con un chico llorando? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos”.

Pero el desborde de Leo García no quedó ahí, sino que también arremetió contra las seguidoras de Tini Stoessel. “¿Qué le pediste a papá, que te compre la entrada p...? ¿Le pediste a tu papito que te compre el disco, guacha? No tenés plata para comprártelo vos. Te compraste la entrada porque te la compró tu papá o tu mamá”, vociferó el cantante.

Más allá de que la figura atacada no hizo ningún tipo de referencia a este escándalo, María Becerra tomó la posta y argumentó en una conferencia de prensa en Santiago del Estero: “Si no tenés talento, si no tenés disciplina, eso no se mantiene. Tini es la mejor persona que he conocido en la industria. Buena, generosa, dando la oportunidad a otros artistas, es talentosísima, canta, baila, compone y es dedicada con su trabajo como nadie. El éxito que tiene lo tiene completamente merecido”.

Luego María Becerra defendió a los artistasw jóvenes a quien Leo García cuestionó en feroces términos. “La gran mayoría de nosotros somos muy dedicados, componemos nuestras canciones y yo con 22 años puedo componer un hit mundial. No voy a aceptar que alguien venga y lo desvalorice porque habla de despecho”, sentenció.

Finalmente, en defensa de Tini Stoessel y de la nueva generación de artistas, Becerra le aclaró los tantos a García al remarcar: “Andamos trabajando 24 por 7, componemos las canciones y creo que la rompemos, llevamos el nombre del país en alto, trabajando y si a él le molesta, habla de despecho y que no escuche la música”.