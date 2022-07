Los espectáculos recomendados de MDZ para este fin de semana

En esta nota, MDZ te recomienda los espectáculos más destacados de este fin de semana en Mendoza. Pasen y elijan su plan para este fin de semana. Muy buenas propuestas de teatro, música y cine en las más variadas salas y espacios culturales de la provincia.

Teatro

Romepote y Julietelina

Obra de teatro clown familiar. Como la segunda parte del antiguo circo criollo, en donde luego de darle lugar a la sección más circense llegaba la actuación de una historia popular, Chapote Circus llega a contarnos esta clásica historia de amor, la cual está narrada desde la visión del clown y con la mirada que da la nariz roja. Este espectáculo de amor, humor y muchas risas, mantiene un contacto e interacción permanente con el público objetivo.

viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 16 en Teatro Mendoza.

Romepote y Julietelina en el Teatro Mendoza.

Mágicamente

La historia transcurre en la plaza de las fantasías donde la inteligencia encuentra una varita mágica, pero ni con todos sus conocimientos logra activarla. Entonces pide ayuda a sus amigos Alegría , Amor y Tontera quienes con divertidas ocurrencias intentan ayudarla . Pero aveces aparecen algunos defectos para arruinar los planes como la Maldad .

Una mágica historia para toda la familia con un gran mensaje que hará reflexionar a niños y adultos. Si siempre quisiste saber que son los sentimientos, los defectos o las virtudes y cómo piensan y viven cada uno de ellos entre nosotros.

viernes 22, sábado 23 y domingo 24 a las 16:15 y 17:30 en Nave UNCuyo.

Oz, una aventura musical

Escrita por el estadounidense Lyman Frank Baum y publicada en 1900, El maravilloso mago de Oz narra la historia de Dorothy Gale, una huérfana que vive en una granja con sus tíos y con Totó, su perrito. Por motivos que va narrando la historia, Dorothy decide escapar de su hogar y allí comienza una gran aventura. En esta adaptación del clásico infantil, que dirige Aníbal Villa y que llega en la segunda semana de vacaciones de invierno al Independencia, Dorothy será Doris, quien a lo largo de este fantástico recorrido descubrirá respuestas que le harán ver mucho más que la magia y la aventura, le hablarán sobre el interior de cada ser humano y del suyo propio.

Funciones viernes 22 y sábado 23 de julio a las 16 y a las 18 en Teatro Independencia. Oz, una aventura musical en el Teatro Independencia.

De profesión, contador

En esta puesta Daniel Encinas, narra la historia de un típico y convencional contador, que a través del humor, comparte con el público la historia de cómo un día descubrió el sentido de su profesión.

Él es un buen tipo, que no se cuestiona demasiado. Tal vez por eso, determinado por los mandatos familiares, se recibió de Contador Público Nacional Perito Partidor. Título en mano hizo lo que se esperaba de él (trabajó, adquirió bienes, etc) sin embargo no se salvó de los problemas económicos.

Fueron las circunstancias y no la vocación, las que lo convirtieron en profesor de contabilidad de un colegio secundario, y no le fue nada fácil. Algo cambió el rumbo de su historia y fue la incursión en un taller de teatro. Allí, al involucrar su cuerpo y sus emociones, se conectó con su vocación de contador.

Función sábado 23 a las 21:30 en Teatro El Taller. De profesión, contador sube a escena en Teatro El Taller.

Música

Adrián Barilari

El cantante de la mítica banda Rata Blanca se encuentra recorriendo el país con su disco solista "Canciones Doradas", un compilado de grandes clásicos del rock cantados en español. De esta forma, se presentará en un show en formato íntimo de la mano de canciones que marcaron una época.

La banda que acompaña al artista está conformada por Norberto “Beto” Topini en batería, Dario Cacciaro en guitarra y coros, Facundo Collado en teclado y coros, Javier Bisione en bajo y coros, y Ariel Vergara en guitarra.

Viernes 22, 21:00 hs, Foxy Live Bar. (Av. San Martín 2289, Alameda, ciudad). Entradas a la venta por entradaweb. Adrián Barilari.

Edu Schmidt

El cantautor y multinstrumentista presentará “Croto”, su último disco editado en pandemia. Un repertorio punk-folklore y toda la magia de violines y charangos. Por su puesto, habrá clásicos de su etapa solista y canciones de Árbol.

Edu Schmidt formó parte de Árbol entre 1994 y 2006, tocando en los escenarios más importantes del país, creando canciones que llegaron a ser número uno en radio y televisión. Es músico multiinstrumentista (voz, violín, guitarra, charango, flauta y trompeta), productor artístico (Miranda, Los Caligaris, El plan de la mariposa, entre otros), compositor musical incidental, arreglador y pedagogo.

A fines del 2006 decidió encarar su proyecto solista con el que edita en 2009 el disco “El silencio es salud”, de producción propia. A fines del 2013 lanzó al mercado “Chocho”, su segunda placa. En 2017 nació “Loco” con invitados de lujo, y en 2020 presentó su último material “Croto”.

Viernes 22, 22:00, Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria, Luján de Cuyo). Entradas a la venta por entradaweb. Edu Schmidt.

El Principe Idiota

Mariano Di Cesare, el cantante y guitarrista de Mi Amigo Invencible, regresa a sus pagos con su proyecto solista, El Príncipe Idiota. Un show en formato set experimental que construye atmósferas sonoras que derivan en canciones de ambos proyectos. Abre la noche, Blanc.

Viernes 22, 19:00 hs, El Botellón( Sarmiento 658, ciudad). Entradas a la venta por entradaweb. Mariano Di Cesare.

Cuyoman

El proyecto de los ex Karamelo Santo Pedro Rosafa, Lucas Villafañe y Diego Aput regresan a Mendoza con un nuevo show. Siempre fieles a sus bases ska, reggae y cumbia, los mendocinos se reinventan con una propuesta orgánica y actual.

Viernes 22, 22:30 hs, Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú). Entradas a la venta por entradaweb. Cuyoman.

Cine

Elvis

“Elvis”, de Baz Luhrmann, explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler) desde la lente de su complicada relación con el enigmático representante, Tom “Coronel” Parker (Hanks).La historia profundiza en la dinámica compleja entre Presley y Parker a lo largo de 20años, desde que Presley se hizo famoso hasta que se convirtió en una estrella sin precedentes, contra el trasfondo de la evolución del entorno cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.En ese viaje es esencial Priscilla Presley (DeJonge), una de las personas más importantes e influyentes en la vida de Elvis.

Se exhibe en Cinemark, Cinépolis y Cinemacenter.

Pequeña flor

José es un padre primerizo que acaba de mudarse a Francia para criar a su hija recién nacida junto a su mujer Lucie. Un día sin saber por qué, asesina a su nuevo vecino. A los pocos días su vecino está ahí como si nada. No ha muerto. José entonces, decide ponerse a prueba, y vuelve a asesinarlo. El acto se repite cada semana, y mientras el misterioso vecino continúa reviviendo, José transita su desarraigo, viviendo en una ciudad que le es ajena, con una lengua que apenas conoce, ocupándose de las tareas domésticas y entregado a la crianza de su pequeña hija. Lucie, por su parte, se descubre incapaz de vincularse con la pequeña y se precipita a trabajar en un diario que detesta. Una pareja joven que se enfrenta a su primera crisis fuerte, un terapeuta sádico y exagerado que pretende sanarlos (y luego separarlos) con terapias colectivas delirantes; un vecino extravagante que se revela como el mejor amigo que José puede tener; alusiones al jazz, a la música francesa, a los viajes y a la rutina; pero, sobre todo, una extrañísima historia de amor.

Se exhibe en Nave UNCuyo.