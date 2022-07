El daño que sufrió Mica Viciconte tras su pelea con Nicole Neumann

Que Mica Viciconte y Nicole Neumann se detestan desde el día uno, no es ninguna novedad. Siempre en el medio de la guerra que la rubia mantuvo con Fabián Cubero desde que se separaron, Mica continuamente mantuvo con ella un frente de batalla abierto.

Sin embargo, el nuevo round que estalló el miércoles 20 de julio podría cambiarlo todo en el panorama de la ganadora de MasterChef Celebrity, que ahora tiene un contrato con Telefe y es una de las figuras del éxito de las mañanas del canal de las pelotitas, Ariel en su salsa, aunque la relación con su host, Ariel Rodríguez Palacios, no está exenta de polémicas.

¿Qué pasó? Mica explotó feo contra Nicole al ver en las Instagram Stories de la modelo un video en el que su hija más chica, Sienna, de 8 años, aparece cayéndose en la nieve en San Martín de los Andes, donde Neumann está de vacaciones con sus hijas y su novio, Manu Urcera.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae de ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores, es grave, sé consciente", escribió Mica, que desde que fue mamá de Luca anda con el instinto materno potenciado.

Y esta explosión de la guardavidas, que en otro momento hubiera quedado ahí, esta vez tuvo una trascendencia que escaló a otro nivel, porque en su trabajo fue muy mal visto. Fue Flor de la Ve quien trajo el tema a la mesa de Intrusos, al recordar su experiencia en el canal.

"Te llaman por teléfono y de dicen 'acá de esto no se habla'", indicó Flor, que sabe de qué habla por su paso por La Pelu. En esa línea, Nancy Duré actualizó con información fresca de sus fuentes en la emisora que se caracteriza por su estilo familiar, lejos de los escándalos.

“Con respecto a lo que decías de Telefe, me está llegando información que dice que de verdad esto no gusta nada. Dicen que realmente no entienden cómo puede ser tan conflictiva. Esto no está gustando, y este posteo puntualmente causó molestia”, aseguró la panelista.

A todo esto, Poroto Cubero intentó mantenerse al margen de esta nueva batalla entre las mujeres y declaró “no tener nada que decir” sobre cómo su ex cuida a Allegra, Indiana y Sienna. “Cada uno está al cuidado, somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. No voy a cuestionar nada de su accionar", dijo.