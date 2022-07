El Chino Leunis rompió el silencio y habló de su pelea con Martín Salwe: "Quedé medio..."

El Chino Leunis, conductor junto a Pampita de El Hotel de los Famosos, decidió romper el silencio y hablar por primera vez de su fuerte enfrentamiento con Martín Salwe en un desafío del reality.



En medio de un juego, enojado por haber perdido, Martín decidió sacarse el micrófono para decirle algo a Alex Caniggia. “Martín, no te saques el micrófono. ¡Dale! No tiene sentido lo que están haciendo”, les dijo el conductor.



“Se saca el micrófono y están hablando entre ellos. Estás atravesando el límite. Hoy te zarpaste, me puteaste. ¡No te desubiques! ¡Ubicate!”, agregó Leunis en un claro enojo por la situación.





Completamente sincero, el Chino reveló que, tras su fuerte cruce con Salwe, a quien le pidió que por favor respetara las reglas del juego en cuestión, su sensación inmediata fue de profunda angustia.



“Las cosas que más me angustian o me generan incomodidad tenían que ver cuando ocurría en el medio del reality. Muchas me veces me quedaba temblando. Era muy difícil realmente bancar algunos momentos”, expresó el Chino en diálogo con Por si las moscas, por La Once Diez.



“Yo, como conductor del reality, muchas veces entraba en ese mundo a un nivel de abstracción tremenda”, agregó el conductor de El Hotel de los Famosos, cuyo programa ya terminó con las grabaciones, aunque aún no se conoce al ganador.





“En el momento de discutir con Martín me quedé muy mal. Quedé temblando con esa adrenalina propia de la sensación de pelearte”, confesó un muy angustiado Chino Leunis sobre ese momento de fuerte tensión.



“El sistema me estaba enviando la adrenalina mortal. Ahí aprendí que como co-conductor del programa tengo que cuidar a mi compañera por responsabilidad con ella”, concluyó el Chino Leunis.