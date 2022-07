Adrián Pallares mandó al frente a Guillermina Valdés sobre su nuevo novio

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés le pusieron fin a su historia de amor en mayo de este año. A partir de allí, él se mostró más unido a sus hijos y ella en su rol de empresaria enfocada en sus proyectos laborales.



Tras nueve años, con sus idas y vueltas, finalmente terminaron su relación y en estos dos meses ninguno de los dos se mostró con otra persona, por lo que hasta el momento poco se sabía de la vida sentimental que ahora los ubica por separado.





Por su parte, Tinelli utilizó el tiempo para acercarse un poco más a su familia, tanto es así que se lo vio al lado de Paula Robles, la madre de Francisco y Juanita, en algunos eventos. Por su parte, Guillermina se aferró a su amiga Ana Paula Dutil, la ex mujer de Emanuel Ortega.



Hace unas semanas, Guillermina cumplió 46 años y se refirió a su actual vínculo con Marcelo Tinelli, de quien reveló que fue el primero en saludarla. “Obvio, ¡cómo no nos vamos a saludar!”, dijo la empresaria.



Ahora, en Socios del Espectáculo dieron a entender que Guillermina ya no está sola, aunque dejaron en claro que la noticia sólo se sostiene en base a rumores que se comentan en los pasillos de El Trece.



En plena nota sobre el ensayo de Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato con el que Tinelli volverá a la pantalla chica, la novedad fue que el conductor está viviendo con su primo, Luciano El Tirri.





“¿Sigue solo Marcelo?”, preguntó la panelista Luli Fernández. “¿Esa es una pregunta o una afirmación encubierta?”, continuó Karina Iavícoli. “¿Sigue sola Guillermina?”, deslizó Adrián Pallares, co-conductor del programa. “¡Pallares sabe algo, chicos, con la cara que puso!”, comentó Mariana Brey.



En ese momento, Pallares miró a su compañero Rodrigo Lussich y anunció: “Nosotros sabemos algo, yo ya te lo dije. ¿Te acordás?”. Allí, el conductor uruguayo aportó un dato clave a modo de enigmático al deslizar que el hombre que estaría saliendo con Guillermina tendría doble apellido.