Cuentan qué piensa la China Suárez sobre la “buena onda” de Vicuña y Pampita: “Es una puesta en escena para…”

Desde que dejó ingresar a Mauro Icardi a su vida, la China Suárez anda a los tumbos. A su separación de Benjamín Vicuña se le sumaron las mil y una críticas que recibió en las redes sociales tras el Wandagate. Y algunas otras cuestiones que la tienen a maltraer.

Ahora perece haber encontrado algo de calma con su carrera de cantante, pero siempre tienen algo para decir. Y de eso se encargó Pampito, en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

Allí, el panelista reveló lo que le contó una fuente muy cercana a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio sobre su ex pareja, Benjamín Vicuña, y su nueva buena onda en la historia con Pampita, su ex, de quien se separó para cuando empezaron a salir juntos.

¡Ver para creer! Sí, Pampito contó la explosiva frase que ella usó en la canción que sacó la semana pasada, Lo que dicen de mí, que tan bien canta también Rusherking, el novio de la China, como se pudo ver en un video en redes sociales.

“Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", se escucha en una parte del tema.

Y allí se metió Pampito (¿quién le puso ese apodo? ¿Por qué?): "Acá ella está hablando claramente de Vicuña. Ella a sus allegados les ha contado, en su momento, que sentía molestia por cómo Vicuña se hacía la víctima en los medios de comunicación cuando se separaron".

Y el muchacho de muy buen paso por Ciudad Magazine (su tarea en Canal 13, en el programa de Fabián Doman es más deslucida), saltó para sellar el tema: "Cuando Vicuña se empezó a mostrar en una familia feliz con Pampita y los hijos, la China lo sentía como una puesta en escena para hacerla quedar peor a ella".

En los últimos días, la China Suárez criticó mucho a los hombres, que saltaron a hablar de plagio del tema por Flaca, de Andrés Calamaro. Fue en una entrevista con Julio Leiva para Crossover. "’Duele que me peguen mucho más que a ellos’. ¿Cuándo decís 'ellos' quiénes son?", le preguntaron. Y ella contestó: "Los hombres en general. Siempre es a la mujer".

"Quería saber si hablabas de alguien en particular", le dijeron en modo chimentero. Y Eugenia terminó: "Los hombres en general son súper machistas con la maternidad, con las relaciones, con el trabajo. Siempre se le pega y se la juzga a la mujer. Al hombre no se lo juzga".