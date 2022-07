La tajante respuesta de Susana Giménez al ser consultada por la suba del dólar

La semana pasada, Susana Giménez regresó al teatro con la obra Piel de Judas. Feliz por la vuelta a las tablas en Uruguay, la conductora contó cómo está viviendo este particular momento de su carrera.

"Es un año para reírse. Necesitamos relajarnos y reírnos después de la pandemia, de todo lo que pasó. La gente lo disfruta muchísimo. Hay pocas comedias que sean tan graciosas", había comentado la diva en una nota con A la Barbarossa (Telefe).

Tras confesar que en un primer momento rechazó la propuesta de Gustavo Yankelevich, la actriz explicó los motivos: "Le dije que no porque no quería hacer teatro. El teatro es divino, te da todas las satisfacciones porque tenés a la gente ahí pero es muy sacrificado, es duro. Todos los días me voy empapada, con los pelos mojados, la cara sin maquillaje: Acá encima hace un calor con la calefacción. Pero estoy feliz", señaló Susana.

Ahora, la diva fue abordada por un móvil de LAM (América Tv) a la salida del teatro. "Fue maravilloso el debut. Me morí al ver a la gente. Teté Coustarot lloró. Es una obra muy linda", comentó ante las cámaras del programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de (América TV).

"¿Vas a hacer funciones en el verano?", le preguntaron. "¡No! ¿Cómo voy a trabajar en enero?", exclamó Susana.

Finalmente, le consultaron sobre cómo ve la situación que atraviesa el país: "Desde el otro lado de la orilla, ¿cómo ves todo lo que está pasando con el dólar?", le preguntaron. "Ya no hablo más de política", sentenció sin vueltas la figura de Telefe.