El gesto de Susana Giménez con Julieta Nair Calvo que emocionó a todo el mundo

Este jueves fue el avant premier de la obra Piel de judas en el Teatro Enjoy de Punta del Este, la cual significó el regreso de Susana Giménez a las tablas tras siete años. Sin embargo fue un detalle que tuvo la Su con su compañera Julieta Nair Calvo.

Si bien fue un grupo selecto los que pudieron ser partícipes de esta primera función, el debut oficial abierta al público fue este viernes, con una sala repleta de gente que no se cansó de aplaudir y ovacionar a la Su.

Sin embargo en las últimas horas se dio a conocer un gesto muy lindo dentro del elenco que tuvo la Diva con una de sus compañeras al cederle el camarín más grande que estaba a disposición, y ella quedándose con uno más chico.

Esta compañera es Julieta Nair Calvo, quien hace un par de meses atrás fue mamá de su primer hijo, y que para poder realizar la obra tuvo que ir a instalarse a Uruguay junto al bebé y al padre para poder realizar los ensayos.

La actriz brindó una entrevista a LAM en donde habló de cómo es Susana como compañera de elenco. “Es una maravilla, no me canso de hablar bien de Susana. Es generosa, es una dulce conmigo y con el bebé, y me da consejos en el trabajo”, dijo.

Inclusive, la joven contó detalles de una intimidad en donde los actores y actrices se regalan cosas antes del estreno, y reveló que le ofrendó a la Diva: “Tenía unas fotos con ella y las mandé imprimir. Compré un lindo marco susanesco, le escribí una carta y se la lleve al camarín. Y le gustó”, contó.

Sin embargo, el movilero fue el encargado de dar a conocer el detalle que Susana tuvo para con Julieta, ya que no había dicho el por qué era generosa tanto con ella y con su bebé.

Según informó la producción de la obra, todas las funciones de julio están vendidas, y recién se pueden adquirir a partir del mes de agosto con precios que van desde los 60 hasta los 100 dólares.