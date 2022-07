El dramático momento de salud que atravesó Rusherking: "Pensé que perdía la vida"

En una extensa charla en el ciclo de entrevistas Caja Negra, Rusherking habló sobre el meteórico ascenso de su carrera y una dramática situación de salud que atravesó en pleno momento de éxito.

Con millones de seguidores en las redes sociales y una enorme repercusión en las plataformas de música, Rusherking además atraviesa une excelente momento sentimental junto a la China Suárez. Pero la llegada de la calma tuvo su precio, ya que antes el popular cantante sufrió ataques de pánico y ansiedad que lo llevaron al borde del abismo.

De hecho, Rusherking recordó que cuando grabó “Cerca de Ti” junto a Tiago PZK, estaba en un mal moment: “A ese video llegué en las últimas. Creo que ahí fue cuando escribí ‘Una noche más’ que son como mis temas depres”, confesó.

Sobre ese lapso, el artista se sinceró: “Yo estaba con depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo... y creo que se me ve en la cara que estoy pasando un mal momento. Esa fue una de las peores etapas de mi vida”.

A la hora de explicar por qué derivó en esos ataques de pánico, Rusherking detalló: “Me vine de Santiago del Estero sin mi familia ni mis cosas. Me mudé con mi pareja de ese momento y me pasaron muchísimas cosas en ese tiempo. Y fue como que todo desencadenaba en ataques de ansiedad”.

En tanto que sobre el momento más crítico, el trapero reveló: “Me acuerdo que un día estaba acostado en la cama y sentía como si tuviera a alguien encima del pecho, no podía respirar. Fue la primera vez que me asusté en serio. Dije ‘acá no la cuento’. Me levanté asustado y fuimos a la guardia, pero no tenía nada”.

Ese ataque de ansiedad se extendió durante dos horas: “Pensé que perdía la vida. La verdad es que fue difícil. Gracias a Dios tuve mucha contención y pude salir adelante con eso, pero fue una etapa muy oscura”, finalizó Rusherking.